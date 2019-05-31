Путин в ходе совещания с Совбезом обсудил ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

«В частности, выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися вылазками боевиков-террористов», — говорится в сообщении на сайте Кремля в пятницу, 31 мая.

Также глава государства проинформировал участников совещания о своих двусторонних контактах на полях саммита ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза) в Нур-Султане.

Присутствующие на совещании также обменялись мнениями по теме технологий искусственного интеллекта и обсудили вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Накануне президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Стороны отметили важность развития совместной работы для стабилизации обстановки в провинции Идлиб, а также указали на необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористических группировок.

28 мая МИД России сообщил о том, что на 99% территории Идлиба распространилось влияние боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Замминистра иностранных дел России отметил, что за последние два месяца участились нападения на базу Хмеймим, где располагаются российские войска.