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Путин в ходе совещания с Совбезом обсудил ситуацию в Идлибе

31 мая 2019, 19:54  •  40 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
«В частности, выражена обеспокоенность в связи с продолжающимися вылазками боевиков-террористов», — говорится в сообщении на сайте Кремля в пятницу, 31 мая.
Также глава государства проинформировал участников совещания о своих двусторонних контактах на полях саммита ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза) в Нур-Султане.
Присутствующие на совещании также обменялись мнениями по теме технологий искусственного интеллекта и обсудили вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Накануне президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Стороны отметили важность развития совместной работы для стабилизации обстановки в провинции Идлиб, а также указали на необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористических группировок.
28 мая МИД России сообщил о том, что на 99% территории Идлиба распространилось влияние боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). Замминистра иностранных дел России отметил, что за последние два месяца участились нападения на базу Хмеймим, где располагаются российские войска.

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