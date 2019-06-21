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Путин в ходе «прямой линии» ответил на 81 вопрос россиян

21 июня 2019, 00:09  •  63 • Политика
Президент России Владимир Путин за 4 часа 8 минут, которые продолжалась «прямая линия», ответил на 81 вопрос россиян. Всего в этом году российскому лидеру поступило около 2 млн обращений.
«Прямая линия» традиционно прошла в Гостином Дворе в Москве. Вопросы начали принимать в 8:00 мск 9 июня, россияне могли их задать вплоть до окончания программы.
Глава государства рассказал, в частности, что чувствует, когда его распоряжения не выполняются, о наличии у России своей версии по крушению рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, назвал непомерным рост тарифов на авиаперевозки и сравнил потери России и ЕС от санкций.
«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась 20 июня в 12:00. Программа прошла уже в 17-й раз.

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