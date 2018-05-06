Путин в канун инаугурации проведет ряд непубличных рабочих совещаний

• 98 • Политика

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Владимир Путин в последний день своего третьего президентского срока проведет ряд рабочих встреч. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента ряд внутренних рабочих мероприятий запланирован в воскресенье, 6 мая, во второй половине дня", - сказал он. "Это непубличные, рабочие совещания", - добавил Песков, не уточнив имена собеседников президента.

В понедельник, 7 мая, Путину предстоит церемония инаугурации. Он в четвертый раз заступит на пост президента РФ. Его полномочия как главы государства будут продолжаться до 7 мая 2024 года.

Накануне двух первых для себя церемоний инаугурации - 6 мая 2000 и 2004 годов - Путин встречался с руководством Центральной избирательной комиссии. На этих встречах глава ЦИК вручал ему как победителю выборов удостоверение президента. В 2012 году этот единственный персональный документ, подтверждающий президентский статус его обладателя, был передан Путину 8 мая, то есть через день после вступления в должность. Удостоверение президента на 2018-2024 годы по итогам состоявшихся 18 марта выборов главы государства руководитель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Путину 3 апреля.

Канун инаугурации Путин посвящал не только рабочим мероприятиям. Например, перед предыдущей церемонией вступления в должность президента, 6 мая 2012 года, он ездил в московский Новодевичий монастырь, где посетил Смоленский собор и крестильный храм своего небесного покровителя Святого князя Владимира. А 6 мая 2000 года, за день до официального начала своего первого президентства, Путин встречался с хоккеистами Борисом Майоровым и Вячеславом Старшиновым, чтобы вручить им орден "За заслуги перед Отечеством" III степени. Кроме того, в тот же день, он направил поздравление с днем рождения занимавшему тогда пост премьер-министра Великобритании Тони Блэру.