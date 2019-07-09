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Путин в интервью Стоуну рассказал о разговорах с Януковичем про Майдан

09 июля 2019, 23:09  •  99 • Политика
Президент России Владимир Путин в интервью для нового фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" рассказал о разговорах с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Глава государства отметил, что знает об участии "грузинских снайперов" в Евромайдане.
Президент России Владимир Путин в разговоре с режиссёром Оливером Стоуном заявил, что ему известно о "грузинских снайперах" в Евромайдане. По его словам, он убеждён, что экс-президент Незалежной Виктор Янукович не намеревался применять силу против митингующих в центре Киева.
Он подчеркнул, что власти Украины в то время "не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции".
Как заметил Путин, он поднимал эти вопросы в разговоре с Януковичем, сообщает РИА Новости.
Экс-президент Украины неоднократно говорил главе России, что "у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие".
Потому, подчеркнул Путин в интервью для нового фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", он полностью исключает, что Янукович мог применить вооружённый разгон митинговавших на Майдане.
При этом, добавил глава государства, сближение России с Украиной неизбежно, передаёт Nation News. В частности, указал он в этом же интервью, неизбежно строительство нормальных, дружеских и союзнических отношений.

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