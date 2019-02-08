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Путин в феврале зачитает послание Федеральному Собранию - источник

08 февраля 2019, 12:39  •  82 • Политика
Президент России Владимир Путин зачитает послание Федеральному Собранию в феврале, сообщил источник.
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию в феврале, сообщил источник. В то же время официально сообщалось лишь, что Путин приступил к подготовке к обращению. Подобный комментарий ранее давал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кроме того, соответствующая работа ведется в подразделениях администрации Кремля и в министерствах, отметил он. Вместе с тем Песков пока не стал называть дату послания, пишет ТАСС.

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