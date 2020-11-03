Путин в День народного единства пообщается с представителями духовенства

Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщается с представителями религиозных конфессий. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча, которая стала традиционной, пройдет в режиме видеоконференции, уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в этом году Путин не будет проводить традиционный торжественный прием в День народного единства из-за пандемии коронавирусной инфекции.

У президента запланирован ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства, уточнил представитель Кремля. Путин, в частности, посетит на Красной площади памятник Минину и Пожарскому.

День народного единства в России отмечается 4 ноября с 2005 года.