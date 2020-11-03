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Путин в День народного единства пообщается с представителями духовенства

03 ноября 2020, 21:40  •  71 • Политика
Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщается с представителями религиозных конфессий. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.
Встреча, которая стала традиционной, пройдет в режиме видеоконференции, уточняется в сообщении.
Как ранее сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в этом году Путин не будет проводить традиционный торжественный прием в День народного единства из-за пандемии коронавирусной инфекции.
У президента запланирован ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства, уточнил представитель Кремля. Путин, в частности, посетит на Красной площади памятник Минину и Пожарскому.
День народного единства в России отмечается 4 ноября с 2005 года.

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