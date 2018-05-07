Путин в четвертый раз пройдет церемонию инаугурации как президент России

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Владимир Путин в понедельник вступит в должность президента России. Он в четвертый раз пройдет церемонию инаугурации и станет главой государства на ближайшие шесть лет.

На мартовских выборах президента, ставших для Путина четвертыми, он показал рекордный для себя результат: ему отдали голоса 76,7% избирателей или 56,43 млн человек. В 2000 году за него проголосовали 52,94% россиян, принявших участие в выборах, или 39,74 млн человек; в 2004 году соответственно 71,31% и 49,563 млн избирателей. На выборах в 2012 году Путина поддержали 45,602 млн россиян (63,6%).

Инаугурация президента - торжественная процедура вступления в должность главы государства. Слово "инаугурация" происходит от латинского "inaugure" - "посвящаю". Эта церемония, которая будет проводиться в современной России в седьмой раз, хорошо знакома Путину: трижды он уже был ее главным действующим лицом, один раз передавал полномочия избранному в 2008 году президентом Дмитрию Медведеву.

Впервые на пост президента РФ вступал Борис Ельцин в 1991 году, но тогда это происходило в Кремлевском Дворце съездов на торжественном заседании Съезда народных депутатов РСФСР. Специальная инаугурационная церемония была разработана к 1996 году, когда Ельцин второй раз приступал к работе на высшем государственном посту. С тех пор ритуал претерпел небольшие изменения, но его основные моменты сохраняются.

Как ранее рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, церемония начинается в полдень и проходит в Большом Кремлевском дворце (БКД) - парадной резиденции главы государства. Поскольку в 2012 году Путин вступал на пост президента будучи главой кабинета министров, он приезжал в Кремль из Дома правительства. Теперь он действующий руководитель государства и отправится в БКД из Первого корпуса Кремля, где находится рабочий кабинет президента.

К моменту прибытия Путина в БКД уже должно быть все готово: приглашенные займут места, а знаменосцы Роты почетного караула внесут в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца Государственный флаг России и штандарт президента РФ (изображение двуглавого орла на фоне триколора), затем - Знак президента РФ и Конституцию, на которой Путин будет держать руку во время принесения присяги. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместит Конституцию и Знак президента на трибуне, где Путин примет присягу.

У входа в БКД избранного президента встретит комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников, в четвертый раз принимающий участие в инаугурационной церемонии. Приняв рапорт Хлебникова, Путин поднимется по Большой парадной лестнице и под звуки встречного марша и президентских фанфар пройдет по анфиладе залов - через Георгиевский и Александровский в Андреевский. Здесь Зорькин передаст Путину символы президентской власти, в том числе президентский Знак - золотой Георгиевский крест с изображением герба РФ и девиза "Польза, честь и слава" на золотой цепи.

После этого избранный глава государства произнесет присягу, положив правую руку на Конституцию. Это специальный "инаугурационный" экземпляр Основного закона страны.

Клятва президента России состоит из 33 слов вместе с предлогами и союзами. "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу", - скажет Владимир Путин.

Когда председатель Конституционного суда объявит, что президент вступил в должность, глава государства выступит с краткой речью.

После церемонии Путин выйдет из БКД через Красное крыльцо, поднимется на подиум и поприветствует выстроившихся на Соборной площади Кремля военнослужащих Президентского полка. Песков рассказал, что в этот раз впервые гости инаугурации будут размещены не только в залах дворца, но и на Соборной площади.

Как ранее в беседе с ТАСС объяснял Хлебников, на инаугурации президента России "все основные видимые элементы делаются Президентским полком и Президентским оркестром". В качестве примера он привел "вынесение государственных регалий для вступающего в должность президента, встречу кортежа президента, представление полка президенту как Верховному главнокомандующему на Соборной площади". Ожидается, что 7 мая по Соборной площади пройдут не только пешие подразделения Президентского полка, но и военнослужащие Почетного кавалерийского эскорта.

Так совпало, что 7 мая профессиональный праздник - День части - и у самого Президентского полка. Это уникальная воинская часть, которая решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны (ФСО), имеет статус подразделения спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту.

Президентский полк называют и "визитной карточкой Кремля" за участие во всех государственных церемониалах. Так, кремлевцы несут дежурство на "посту номер один" у Могилы Неизвестного солдата, выстраиваются почетным караулом при встречах высоких иностранных гостей в Кремле, в теплое время года каждую субботу проводят торжественную церемонию развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля.

Само Красное крыльцо впервые за четверть века после реставрации к нынешней инаугурации прошло косметический ремонт, завершившийся перед 7 мая. "Многие века это крыльцо было одним из важных элементов церемониальных действий, например, оно использовалось для парадных выходов великих князей и царей, по нему проходили в Грановитую палату из Успенского собора после венчания на царство", - рассказал ТАСС официальный представитель ФСО доктор исторических наук Сергей Девятов.

Красное крыльцо не раз перестраивалось, но в 1934 году было демонтировано. На его фундаменте появился буфет, обслуживавший делегатов партийных съездов. Восстановили Красное крыльцо в 1994 году по сохранившимся обмерным чертежам, гравюрам и фотографиям ХIХ века. "Сейчас косметический ремонт Красного крыльца проведен впервые", - подчеркнул Девятов.

7 мая Кремль будет закрыт для экскурсий, попасть в него можно будет только по приглашениям. Ожидается, что наблюдать за церемонией инаугурации в Кремле соберутся несколько тысяч гостей: представители исполнительной, законодательной, судебной ветвей власти, правительства РФ, Совета Федерации, Госдумы, администрации президента, губернаторы. В Кремль также приглашаются представители основных конфессий, кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством", главы диппредставительств, представители общественных организаций, деловых кругов, генералитет, деятели науки, культуры, спорта, журналисты. Все они расположатся в трех залах БКД - Георгиевском, Александровском и Андреевском - и на Соборной площади.

Кроме того, как накануне сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, на церемонию приглашены и активисты движения "Волонтеры Победы". Он пояснил, что участники этого движения внесли большой вклад в избирательную кампанию и в целом на добровольческом ландшафте страны играют большую роль. Гостями церемонии станут и доверенные лица, которые помогали Путину проводить предвыборную кампанию.

В именных приглашениях, разосланных каждому гостю, указано время прохода на церемонию, а также зал, в котором может расположиться его обладатель. В Кремль гости смогут попасть через ворота Спасской, Боровицкой или Кутафьей башен.

Обращается внимание на форму одежды. Для женщин рекомендовано платье обычной длины, для мужчин - темный костюм. Военнослужащим предлагается надеть парадную военную форму.

В подарок гостям церемонии по традиции вручается серебряная медаль в деревянной шкатулке. На одной стороне медали отчеканен герб РФ и надпись "Вступление В. Путина в должность президента России", на оборотной - слова "Москва. Кремль" и дата - 7 мая 2018 года, а также изображение Спасской башни.

После принесения присяги президентский штандарт устанавливается в рабочем кабинете главы государства, Знак президента хранится в Первом корпусе Кремля в зале наград, единственный "инаугурационный" экземпляр Конституции - в библиотеке в этом же корпусе.

Еще в апреле, после официального подведения Центризбиркомом результатов выборов, Путин получил от главы Центральной избирательной комиссии удостоверение президента. Впрочем, этот документ, подтверждающий факт избрания главы государства, едва ли будет использоваться Путиным. Во всяком случае журналисты президентского пула ни разу не видели, чтобы он когда-либо предъявлял удостоверение для подтверждения своего статуса или прохода в Кремль.

Вступающий в четвертый раз в должность президента Путин вновь становится "гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина". Президент будет "принимать меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти".

По Конституции, президент определяет основные направления внутренней и внешней политики, решает вопросы гражданства РФ, награждает и осуществляет помилование. Глава государства также одновременно является Верховным главнокомандующим Вооруженными силами. Это значит, что в мирное время он "осуществляет общее политическое руководство Вооруженными силами", а в военное время - "руководит обороной государства и его Вооруженными силами по отражению агрессии". Конституция также наделяет президента исключительным правом введения военного положения.

Президент имеет полномочия по определению состава и порядка деятельности правительства. С согласия Госдумы глава государства назначает председателя правительства. А уже по предложению премьера назначает и освобождает от должности вице-премьеров и федеральных министров.

Пока же члены нынешнего кабмина должны сложить полномочия перед вступившим в должность главой государства. До назначения нового правительства они получат к должности "приставку" "и. о.". И в этом качестве будут ждать назначений на прежнее или новое место работы либо увольнений.

Сразу после победы на выборах 18 марта Путин, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что в кабинете министров "основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации". До сих пор официально не было никаких заявлений относительно персонального состава правительства или его структуры.

Кабинет министров - не единственная властная структура, где должны быть изменения после инаугурации Путина. К выведению за штат готовятся и высокопоставленные госслужащие Администрации президента РФ - руководитель, его заместители, помощники и советники президента, его пресс-секретарь, шеф протокола, полномочные представители в округах и органах власти.

Основным законом президенту даны широкие права по проведению внешнеполитического курса страны. Именно глава государства определяет позиции России на международной арене. Президент представляет страну в международных отношениях, проводит переговоры, подписывает ратификационные грамоты. Он назначает и отзывает дипломатических представителей России в других государствах и международных организациях, скрепляет своей подписью международные договоры.

Как и прежде, во время четвертого срока полномочий Путину предстоит и множество разъездов и переговоров. Так, главными международными встречами, которые, как правило, посещает российский лидер, остаются саммиты "двадцатки" и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Именно эти два форума становились ситуативной площадкой для двух встреч президентов РФ и США в 2017 году. Председательство в АТЭС в 2018 году впервые перейдет к Папуа - Новой Гвинее, традиционно саммиты АТЭС проходят осенью. Также во второй половине года, но в Буэнос-Айресе, должна пройти встреча "двадцатки".

В "обязательную программу" саммитов входят встречи в формате БРИКС - Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР. Следующий саммит БРИКС состоится в ЮАР в июле. Еще один формат, в котором невозможно обойтись без президента России, - это встреча лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. В нее входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан, а принимать партнеров в июне 2018 года планирует Китай.

Первые после вступления в должность внешнеполитические контакты у Путина начнутся уже на этой неделе. 9 мая в Москву на парад Победы прибудет премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, а на следующей неделе, 14 мая, Путин будет принимать в Сочи саммит Евразийского экономического союза.

Среди других ближайших планов в числе наиболее масштабных - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором традиционно выступают глава российского государства и его высокопоставленные гости. В 2018 году ПМЭФ запланирован на 24-26 мая. По приглашению Путина предстоящий ПМЭФ обещал посетить премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а Япония станет страной - гостем форума. Еще одним высокопоставленным гостем ПМЭФ должен стать президент Франции Эмманюэль Макрон.

Пожалуй, одним из самых медийных ближайших дел российского президента станет открытие чемпионата мира по футболу 14 июня. Путин неоднократно заверял, что РФ, как и при организации Олимпиады в Сочи в 2014, сделает все возможное, чтобы мир увидел настоящий спортивный праздник.

Своими правами и обязанностями Владимир Путин будет пользоваться ближайшие шесть лет. По действующей Конституции, президент РФ не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

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