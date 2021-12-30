Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рамзан до Киева доведёт: Запад получил от России силовой ответ
Почему украинки не пойдут в военкомат? Ёмкий ответ дала жительница: "Вот ва...
"Товарищи, отойдите подальше": Военкор предложил быстрый способ усмири...
Стратегия уничтожения России: Восстание Хуснуллина против Шойгу просчитал Сатано...
Главная / Политика

Путин в четверг проведет телефонный разговор с Байденом

30 декабря 2021, 02:30  •  99 • Политика
В четверг, 30 декабря, состоится телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом 29 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря совета нацбезопасности США Эмили Хорн. Информацию позже подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Хорн, Байден считает крайне важным прямой диалог на высшем уровне.
В ходе предстоящей беседы он намерен обсудить двусторонние переговоры между Москвой и Вашингтоном, которые пройдут 10 января.
Как добавила Хорн, администрация США ведет широкие переговоры с Европой, координируя общий подход на якобы наращивание военного присутствия РФ на границе с Украиной.
«Президент Байден разговаривал с лидерами по всей Европе, и официальные лица администрации США на многосторонней основе взаимодействовали с НАТО, Евросоюзом и ОБСЕ», — отметила она.
Песков уточнил, что телефонный разговор состоится поздно вечером.
Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон вместе со своими европейскими союзниками готов обсуждать предложения РФ по безопасности, однако некоторые из них будут неприемлемы для США и Европы.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января. После этого 12 января вопрос европейской безопасности и ситуации на Украине будет обсуждаться на встрече Совета Россия–НАТО и 13 января с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



99
Источник
Похожие новости
29 декабря 2021, 22:25
О чём умалчивает CNN: Американский разведчик посетил Украину
29 декабря 2021, 22:25
США готовят новые ответные меры для России из-за Украины: Заявление Белого дома
30 декабря 2021, 00:10
"А вот это уже слишком": Гарик Мартиросян спел новогоднюю песню про QR-код
30 декабря 2021, 00:10
В Сербии дипломатам Украины напомнили: "Крым - это Россия"
30 декабря 2021, 00:10
Вучич рассказал, чем он отличается от Путина: "Вряд ли я смогу"
30 декабря 2021, 01:55
Даёшь "оптацию"! В Донбассе нашли интересный способ получения гражданства России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 декабря 2021, 03:35
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
28 декабря 2021, 17:50
Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб только начинается"
23 декабря 2021, 08:20
"Один манёвр определил судьбу": Смелый прогноз Кедми по Украине подтвердили США
26 декабря 2021, 05:10
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
26 декабря 2021, 12:45
Делягин назвал русские города, по которым ударит Украина: "Всё плохо"
23 декабря 2021, 20:35
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их сливает
25 декабря 2021, 10:30
У украинских военных «кривые руки» или США поставили ВСУ «протухший» Javelin
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.