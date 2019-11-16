Путин в Бразилии троллил Трампа в Вашингтоне

Автор:

Латышев Сергей

Было бы натяжкой утверждать, что БРИКС – объединение пяти крупнейших стран, чьи экономики, кроме ЮАР, входят в первую десятку по объему ВВП, а население составляет почти половину от общемирового, – сильно влияет сегодня на положение дел в мире. Однако обсуждаемые на ежегодных саммитах этого «клуба» вопросы исключительно важны, как и проводимые в промежутке между ними мероприятия. Очень важны и личные встречи лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, площадками для которых становятся ежегодные саммиты.

В мире ничего не стоит на месте. И уже завтра страны БРИКС – таковы тенденции – станут во многих сферах безусловными лидерами. Вот тогда-то и пригодится всё то, что это объединение наработало с момента своего появления в 2006 году. И продолжает нарабатывать.

Проходивший в городе Бразилиа 13-14 ноября XI саммит БРИКС может считаться особенно успешным. Бразилия при новом президенте Жаире Болсонару, которого часто называют «бразильским Трампом», подтвердила политическую заинтересованность в этом по сути антиамериканском проекте и, как было отмечено, хорошо поработала перед тем, как передать председательство в объединении России. Следующий саммит БРИКС пройдёт в 2020 году в Санкт-Петербурге.

Это ко многому обязывало. В завершившемся форуме в Бразилиа, работа которого проходила под девизом «Экономический рост в интересах инновационного будущего», приняла участие представительная российская делегация. Вместе с Путиным туда прилетели глава МИД Сергей Лавров, его зам Сергей Рябков, министр энергетики Александр Новак, видные представители российского бизнеса.

Другие страны «пятерки» также были представлены первыми лицами, которые прекрасно пообщались друг с другом в бразильской столице. Состоялось более сотни встреч и мероприятий различного уровня, что позволило бразильскому лидеру заявить:

Бразилия гордится тем, что наше председательство обогатило сотрудничество в рамках БРИКС.

Болсонару было крайне приятно принимать у себя мировых лидеров. Особенно Владимира Путина и Си Цзиньпина, которых он сажал рядом с собой и первым пожимал руки.

Путин в своей речи на открытии форума подчеркнул необходимость модернизации стратегии партнерства БРИКС и более активного участия в деятельности ООН. Он сообщил, что в рамках предстоящего российского председательства в БРИКС, девизом которого будет «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста», состоится около полутора сотен мероприятий.

Президент России Владимир Путин "поладил"с бразильским Трампом – Жаиром Болсонару. Фото: kremlin.ru

Достижения и цели

Президент России констатировал, что «пятерка» «добилась действительно серьезных результатов, прочно утвердилась в качестве авторитетного объединения, при этом отлаженные в рамках БРИКС координационные механизмы позволяют эффективно взаимодействовать в сфере политики и безопасности, в торговле и финансах, на культурно-гуманитарном треке». Государства БРИКС, констатировал он, «тесно сотрудничают в решении глобальных и региональных проблем», сообща выступают за «неукоснительное соблюдение норм международного права», отстаивают «центральную роль» ООН, что отвечает задаче создания «более справедливого мирового порядка».

Индийский премьер Нарендра Моди высказался за активизацию торговли и инвестиций, отметил успехи БРИКС в противодействии терроризму и организованной преступности. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к реформированию системы мирового порядка и дал понять, что Китай не допустит продолжения хаоса в Сянгане (Гонконге). Президент ЮАР Сирил Рамапоса рассказал о перспективах создания континентальной зоны свободной торговли в Африке, от которой БРИКС также «получит выгоду». Ими был заслушан и одобрен доклад президента Нового банка развития (НБР) Кундапура Каматха.

На форуме была принята Декларация Бразилиа, в которой отражена позиция объединения по вопросам безопасности, экономики и торговли, технологий, климата, реформирования системы международных отношений, борьбы с коррупцией, урегулирования региональных конфликтов, недопущения гонки вооружений в космосе. В ней, в частности, подчеркивается «насущная необходимость в согласовании юридически обязательного многостороннего документа, который сможет заполнить вакуум в международно-правовом режиме, регулирующем космическое пространство, включая предотвращение размещения оружия в космическом пространстве».

Председатель КНР Си Цзиньпин, как и Путин, пользовался на саммите БРИКС повышенным вниманием со стороны бразильского президента – поклонника Трампа, но ему мешали расслабиться думы о Сянгане (Гонконге). Фото: kremlin.ru

Лидеры «пятёрки» призвали к «давно назревшей» реформе ВТО, в которой заправляют США. Они считают, что её деятельность должна быть «сбалансированной, открытой и прозрачной». Страны БРИКС высказались за координацию действий на глобальном уровне для достижения максимального экономического роста.

В документе говорится также о «приверженности борьбе с коррупцией», мерах «по обеспечению честности и неподкупности в государственном секторе и продвижению стандартов честности и неподкупности в частных компаниях». Будет продолжаться «сотрудничество по вопросам контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства и возвращения активов, в том числе по вопросам гражданских и административных процедур». В сотрудничестве с другими международными партнёрами планируется объединить усилия по отказу в предоставлении убежищ для лиц, виновных в экономических и коррупционных преступлениях, с целью репатриации доходов, полученных преступным путём.

В интересах защиты от санкционного давления и шантажа США на форуме БРИКС активно обсуждалась идея использования в качестве инструмента для расчёта между странами-членами единой криптовалюты.

Как сообщил в ходе форума журналистам член Делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев, «страны БРИКС снижают долю расчётов в долларах». В России, например, за пять лет доля доллара во внешнеторговых расчётах снизилась с 92% до 50%, а рубля — выросла с 3% до 14%.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приемлет американского диктата, как Путин и Си. Фото: kremlin.ru

Лидеры стран БРИКС выразили единую позицию по основным внешнеполитическим проблемам – Сирия, регион Персидского залива, Афганистан, Африка, палестино-израильский конфликт, Корейский полуостров.

Самые интересные заявления Путина

В ходе форума, и особенно на заключительной пресс-конференции, президент России сделал ряд привлекших большое внимание заявлений по целому спектру актуальных проблем – внутренних и международных.

Так, по словам Путина, «удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии» – в третьем квартале 2019 года она, по предварительным оценкам Росстата, выросла на 1,7% в годовом выражении. Глава государства отметил, что, конечно, не считает «текущие темпы прироста ВВП достаточными, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений».

Путин предложил активнее использовать рубль для проведения операций между странами БРИКС, поскольку он «полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты» и «может быть дополнительным средством расчётов между нашими странами».

Президент России предупредил о существовании риска прекращения транзита российского газа через территорию Украины, поскольку «Нафтогаз» новыми исками «обостряет ситуацию» в переговорах с «Газпромом» по новому контракту, тогда как действие старого истекает 31 декабря.

Опасения, что Бразилия охладеет к БРИКС после прихода к власти "фаната" Трампа президента Жаира Болсонару, совершенно не оправдались. Даже наоборот. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Путин назвал «безвластием» ситуацию в Боливии после ухода под давлением в отставку главы государства Эво Моралеса, сравнив воцаряющийся в этой стране «хаос» с Ливией, что счёл «тревожным сигналом». Российский президент заявил о готовности взаимодействовать с любыми боливийскими легитимными властями, рассчитывая, что у этой страны «интерес к развитию отношений с Россией сохранится». Похоже, на этот раз Путин дипломатично недоговаривает. Ведь если власть в Боливии перейдёт к американским ставленникам, политика этой страны будет проводиться в интересах США, которые не потерпят любого российского присутствия в Боливии. «Доктрина Монро», как недавно предупредили в Вашингтоне, по-прежнему существует.

Путин положительно оценил желание Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Москву: «Я думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным, верным шагом». Обратите внимание, как тонко Путин троллит американцев: «страна, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом». Хотя те убеждены, что это именно Америка выиграла войну 2 сентября 1945 года, а Россия была на вторых ролях. Кое-кто из тех, кто помоложе и поглупее, даже считают, что Россия воевала тогда против США и их союзников – Англии, Франции и… Германии.

Путин не намерен встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита в «нормандском формате»: «чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи». Глава российского государства пояснил:

Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в полном контакте, разговариваем по телефону, но нам нужно подойти к каким-то решениям.

Сказано это было так, что создаётся чёткое впечатление: решиться на что-то очень важное нужно будет именно Зеленскому, и пока этого нет, вполне достаточно телефона, по которому Зеленский названивает в Кремль.