Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях

Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.

«В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос — намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости», — говорится в сообщении Кремля.

Стороны затронули вопросы, которые касаются поддержания устойчивого режима прекращения огня и дальнейшего разведения сил, а также работ по разминированию.

«Выражена готовность продолжить усилия, направленные на освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц», — отметили там.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что Путин и Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки». Как уточнялось, стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне трёхсторонней контактной группы в Минске.

13 февраля украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвала украинские власти выполнить все положения Минских соглашений. Как отметили в партии, «не сделано ни одного шага для реализации договорённостей», достигнутых в Париже в декабре прошлого года.

Также 11 февраля МИД России опубликовал заявление, в котором говорится, что за пять лет ни один из пунктов Минских соглашений до сих пор полностью не выполнен.