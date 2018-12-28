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Путин в Австрии, Мэй в Британии: ВВС смонтировали ролик с танцами первых лиц - видео

28 декабря 2018, 12:24  •  172 • Политика
ВВС смонтировали ролик с танцами первых лиц - президента России Владимира Путина и британского премьер-министра Терезу Мэй. Издание напомнило, как танцует Путин на свадьбе в Австрии и Мэй на съезде тори в Британии.
″Что объединило Путина, Терезу Мэй и Мишель Обаму в 2018? Танцы!″, - под таким заголовком ВВС опубликовало собственный смонтированный видеоролик с танцами первых лиц.
Издание напомнило, как танцует Путин на свадьбе в Австрии и Мэй на съезде тори в Британии. А кроме того, как экс-первая леди США заставила пуститься в пляс Санта-Клауса, а грузинская молодежь ответила массовым дэнс-протестом на закрытие ночных клубов.
В Сети все эти танцы вызвали в свое время горячее обсуждение. И то, как Владимир Путин станцевал с новобрачной на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, и то, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исполнила зажигательный танец под композицию Dancing Queen группы Abba на съезде тори.
А ″пасы руками″ Мишель Обамы в детской больнице в Денвере заставили ″тряхнуть стариной″ Санта-Клауса.
″Миссис Клаус не разрешает мне танцевать, - ответил на танец миссис Обамы Санта и призвал тех, кто в это время находился в зале: - Кто-нибудь еще присоединяйтесь ко мне″.
Люди в центре Тбилиси протестовали танцами против закрытия ночных клубов, напомнили в BBC, ″и даже полицейский в Германии не смог удержаться от танцев″.
Что объединило Путина, Терезу Мэй и Мишель Обаму в 2018? Танцы!

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