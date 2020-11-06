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Путин узнал о самом громком сюрпризе на выборах: "Какая сенсация? Мы взяли, разложили..."

06 ноября 2020, 19:30  •  177 • Политика
Президент России Владимир Путин во время беседы с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой узнал о самом громком сюрпризе на выборах. "Какая сенсация? Мы взяли, разложили..." - рассказала Памфилова.
В частности, в беседе с Путиным она подняла ситуацию с костромской уборщицей, которая выиграла на выборах главы поселкового совета. Памфилова отметила, что после того как в прессе "прошло как сенсация", что "в Костромской области молодая женщина, которая раньше работала уборщицей, избралась главой поселкового совета", в ЦИК решили углубиться в эту тему.
"Какая сенсация? Мы взяли, разложили социально-демографический состав, и получилась очень интересная картина", - сказала она, уточнив, что спектр представительства в госструктуре оказался довольно широким.
По словам Памфиловой, служащих разного уровня оказалось не менее 37%, на втором месте (почти 16%) оказались учителя, преподаватели, которые активно избираются на разных уровнях представительства, а на третьем месте - представители рабочих профессий: водители, механики, слесари.
При этом она дополнила, что не стоит удивляться истории с уборщицей:
"Что там уборщица - у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара, 2 кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов", - рассказала Памфилова Путину.

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