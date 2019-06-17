Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 17 июня.

Инициатива предполагает внесение изменений в статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (264 УК РФ).

Согласно закону, если по вине водителя был причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего, виновному будет грозить от 3 до 7 лет заключения (ранее этот срок составлял 4 года).

Если в «пьяном» ДТП погиб человек, водитель может лишиться свободы на срок от 5 до 12 лет (вместо срока от 2 до 7 лет). В случае если авария унесла жизни двух и более человек, тюремный срок для водителя составит 8–15 лет (ранее 4–9 лет).

Наказание ужесточилось не только для водителей автомобилей, но и для тех, кто управляет общественным, железнодорожным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом, пишет «Газета.ру».

Ранее в июне сообщалось, что МВД России предложило расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов.