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Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

17 июня 2019, 21:24  •  35 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 17 июня.
Инициатива предполагает внесение изменений в статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (264 УК РФ).
Согласно закону, если по вине водителя был причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего, виновному будет грозить от 3 до 7 лет заключения (ранее этот срок составлял 4 года).
Если в «пьяном» ДТП погиб человек, водитель может лишиться свободы на срок от 5 до 12 лет (вместо срока от 2 до 7 лет). В случае если авария унесла жизни двух и более человек, тюремный срок для водителя составит 8–15 лет (ранее 4–9 лет).
Наказание ужесточилось не только для водителей автомобилей, но и для тех, кто управляет общественным, железнодорожным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом, пишет «Газета.ру».
Ранее в июне сообщалось, что МВД России предложило расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов.

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