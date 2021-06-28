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Путин ужесточил правила приобретения оружия в России

28 июня 2021, 19:05  •  32 • Политика
Президент России Владимир Путин ужесточил правила приобретения оружия, в том числе и охотничьего. Значительно выросли штрафы за связанные с оружием инструкции в интернете.
Охотничье оружие и длинноствольное оружие для самообороны можно будет купить в России только с 21 года, а не с 18 лет, как раньше. Исключение составят солдаты-срочники, служащие военизированных организаций, имеющие воинские или специальные звания, а также имеющие классные чины юстиции.
Охотничье оружие по достижении 18 лет могут приобретать лишь представители коренных малочисленных народов, работники ЧОПов и юрлиц с особыми задачами, профессиональные охотники. Гладкоствольное и нарезное длинноствольное охотничье оружие с целью занятий спортом по-прежнему можно будет купить с 18 лет.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, ужесточены основания для отказа в выдаче лицензий на оружие. Кроме того, невыполнение требований сотрудников Росгвардии, желающих осмотреть место хранения оружия или проверить его состояние, грозит серьёзными штрафами и конфискацией.
За публикацию в интернете и СМИ инструкций по переделке оружия в боевое, изготовлению взрывчатки и подобных значительно повысились административные штрафы.

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