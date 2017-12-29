Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прокуратура проверяет слова Собчак на экстремизм (Руслан Осташко)
Жириновский разгромил американцев: США надо жёстко ставить в позу!
Фёдор Лисицын. Как евреи заселили мир
На крыльях Америки: сирийские СМИ сообщили об эвакуации лидеров ИГ на вертолётах...
Главная / Политика

Путин ужесточил наказание за вербовку террористов до пожизненного заключения

29 декабря 2017, 21:54  •  71 • Политика

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного заключения. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Законом повышается ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса (УК) РФ о терроризме.

Эти преступления теперь будут караться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей либо пожизненным заключением. До этого максимальное наказание для вербовщиков составляло до 10 лет лишения свободы. Как пояснил ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, "одной из целей данных изменений является формирование негативного общественного отношения к любым действиям по подготовке терактов, которая является не менее опасным деянием, чем сам теракт".

По словам сенатора, необходимость поправок "обусловлена высокой общественной опасностью публичного оправдания террористической деятельности, попыток исказить (размыть) или нивелировать суть преступных действий и истинных целей терроризма в любом его проявлении".

В свою очередь, первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич пояснил ТАСС, что "закон устраняет правовые пробелы в системной борьбе с терроризмом, фиксируя ключевую роль вербовщика в деятельности преступного сообщества". "В связи с этим серьезно усиливается ответственность за вербовку или иное вовлечение лиц в совершение хотя бы одного преступления террористического характера. Сегодня максимальная планка наказания для вербовщика составляет 10 лет тюрьмы, закон поднимает ее до пожизненного лишения свободы", - уточнил Клинцевич.

Законом также вводится новое понятие в УК РФ "пропаганда терроризма". За это преступление предусмотрен штраф от 300 тыс. до 1 млн. рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

71
Источник
Похожие новости
27 декабря 2017, 21:09
Путин: уходящий год запомнится как важный этап в истории России
28 декабря 2017, 23:09
Лавров пошутил о вмешательстве России в выборы за рубежом
28 декабря 2017, 03:39
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует

29 декабря 2017, 18:39
Путин завершает год с готовой программой и обновленным губернаторским корпусом
29 декабря 2017, 20:39
Приговор Браудеру: России пора создавать собственный "список Магнитского"
28 декабря 2017, 00:24
Захарова опровергла информацию СМИ о зарплатах сотрудников за рубежом
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 декабря 2017, 19:54
Американская база террористов окружена военными России и Сирии
23 декабря 2017, 01:54
«Доверяй, но проверяй»: чем запомнились переговоры Лаврова и Джонсона в Москве
25 декабря 2017, 09:24
В «Донбасской развязке» настал решающий момент. «Умеренной» контрбатарейной ответкой теперь не обойтись
23 декабря 2017, 21:24
Все вопросы к Киеву: в России ответили на требования Макрона и Меркель вернуть российских военных в СЦКК
28 декабря 2017, 11:54
«Был совершён теракт»: что известно о взрыве в Санкт-Петербурге
27 декабря 2017, 06:54
«Калибр» на час
26 декабря 2017, 03:09
Кто такой товарищ Грудинин: «Красный» директор, но с оттенками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.