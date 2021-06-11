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Путин ужесточил наказание за распространение личных данных силовиков

11 июня 2021, 19:05  •  77 • Политика
Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей или аресте на срок до 4 месяцев за распространение данных силовиков и их близких.
Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на законе о распространении личных данных силовиков и их близких. Документ предполагает введение штрафов до 200 тысяч рублей или аресте на срок до 4 месяцев.
Публиковать личные данные силовиков является одной из излюбленных тактик организаторов "цветных революций". Это делается с целью оказания эмоционального давления на правоохранителей, противостоящих "борцам с режимом".
В России данную тактику пытались применить во время летних протестов в Москве в 2019 году, однако организатора этой инициативы быстро вычислили и арестовали. Во время беспорядков в Белоруссии оппозиция также публиковала данные силовиков в Telegram-канале "Чёрная книга Белоруссии". А на Украине до си пор работает сайт "Миротворец", где публикуют данные неугодных людей, чтобы "патриоты" могли совершить над ними расправу.

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