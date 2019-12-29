Путин ужесточил меры контроля: С незаконным оборотом медицинского спирта будут бороться новыми методами

В России ввели новые меры борьбы с незаконным оборотом спирта. Президент России Владимир Путин ужесточил контроль, подписав соответствующий законопроект. Документ был опубликован на сайте правовой информации.

Главным изменениям подверглись правила передачи этилового спирта для производства. Согласно закону, любые коммуникации возможны только при наличии специальных средств измерения - счётчиков. Их будут устанавливать на ёмкости для спирта. После этого с устройств будут считывать всю необходимую информацию.

Другим нововведением является запрет использовать для создания медицинского спирта оборудование, предназначенное для производства этилового спирта. Вдобавок продавать медицинский спирт теперь можно только в розницу.