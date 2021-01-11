Путин уже завтра обсудит перемирие в Карабахе с Алиевым и Пашиняном

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Сначала в понедельник состоятся трёхсторонние переговоры, а затем Путин проведёт отдельную беседу с каждым из политиков.

Планируется рассмотреть ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры стран уделят внимание вопросу оказания помощи местным жителям, чьи дома оказались в зоне военных действий, а также вопросу разблокирования торгово-экономических и транспортных связей.

Напомним, что в начале ноября прошлого года Армения, Азербайджан и Россия заключили трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев. Кроме того, стороны договорились открыть в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за выполнением режима прекращения огня.