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Путин уже завтра обсудит перемирие в Карабахе с Алиевым и Пашиняном

11 января 2021, 04:50  •  40 • Политика
Президент России Владимир Путин уже завтра проведёт переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Одной из главных тем станет соблюдение перемирия в Карабахе.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Сначала в понедельник состоятся трёхсторонние переговоры, а затем Путин проведёт отдельную беседу с каждым из политиков.
Планируется рассмотреть ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры стран уделят внимание вопросу оказания помощи местным жителям, чьи дома оказались в зоне военных действий, а также вопросу разблокирования торгово-экономических и транспортных связей.
Напомним, что в начале ноября прошлого года Армения, Азербайджан и Россия заключили трёхстороннее соглашение, которое положило конец войне в Карабахе. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Москва ввела в регион миротворцев. Кроме того, стороны договорились открыть в Азербайджане российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого - следить за выполнением режима прекращения огня.

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