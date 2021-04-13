Путин уже выбрал страну для разговора с Байденом? Глава России провёл переговоры с лидером Финляндии

Путин провёл переговоры с президентом Финляндии. Глава России рассказал о предложении Джозефа Байдена провести переговоры в "третьей стране".

После телефонного разговора с президентом США Джо Байденом глава России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщила канцелярия финского лидера.

Отмечается, что Путин рассказал Ниинистё о беседе с главой США и о его предложении провести встречу в третьей стране. Из этого можно сделать вывод о том, что глава России рассматривает Финляндию как возможную площадку для будущих переговоров с президентом США.

Напомним, Байден недавно позволил себе недопустимые высказывания в адрес главы России. Путин, конечно, не обиделся, но предложил поговорить в прямом эфире, чтобы уладить все разногласия. Президент США тогда ушёл от прямого ответа.