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Путин уже выбрал страну для разговора с Байденом? Глава России провёл переговоры с лидером Финляндии
13 апреля 2021, 21:25 • 32 • Политика
Путин провёл переговоры с президентом Финляндии. Глава России рассказал о предложении Джозефа Байдена провести переговоры в "третьей стране".
После телефонного разговора с президентом США Джо Байденом глава России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщила канцелярия финского лидера.
Отмечается, что Путин рассказал Ниинистё о беседе с главой США и о его предложении провести встречу в третьей стране. Из этого можно сделать вывод о том, что глава России рассматривает Финляндию как возможную площадку для будущих переговоров с президентом США.
Напомним, Байден недавно позволил себе недопустимые высказывания в адрес главы России. Путин, конечно, не обиделся, но предложил поговорить в прямом эфире, чтобы уладить все разногласия. Президент США тогда ушёл от прямого ответа.
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