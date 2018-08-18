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Путин уже в Австрии: СМИ сообщили о прибытии самолета президента РФ на свадьбу главы МИД страны
18 августа 2018, 17:39 • 72 • Политика
СМИ сообщают о прибытии самолета президента России Владимира Путина в аэропорт Австрии, откуда он направится на свадьбу главы МИД страны Карин Кнайсль.
Ранее в Кремле подтвердили намерение президента России Владимира Путина посетить свадебное торжество по случаю бракосочетания главы МИД Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. Как уточняется, приглашение высокопоставленному гостю передала министр лично.
По данным издания OE24, самолет Путина уже произвел посадку в аэропорту Грац-Талерхоф. Отсюда, как указывается, глава государства и направится на свадьбу, которая пройдет в коммуне Гамлиц.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что президент России уже приготовил свой подарок молодоженам. Однако что это будет, неизвестно.
После торжественной церемонии Путин направится в Германию, где проведет двустороннюю встречу с канцлером ФРГ Ангелом Меркель. Среди вопросов, которые обсудят лидеры обеих стран, будет и развитие двустороннего партнерства. А также ситуация в Сирии и на Украине.
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