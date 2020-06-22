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Путин уже ответил на все вопросы о преемнике и "обнулении": "Элиты могут нервничать"

22 июня 2020, 15:00  •  136 • Политика
Президент России Владимир Путин не менял позицию о продолжении своей работы в статусе первого лица после 2024 года. Он и ранее подчёркивал, что решение будет принимать позже, а пока следует работать над текущими задачами. Что касается попыток предугадать решение, то тут Путин будет ориентироваться на желание людей, а вот "элиты могут нервничать".
Поправка к Конституции, позволяющая действующему президенту баллотироваться снова, необходима для стабилизации политической системы.
Подобное мнение сформулировал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По мнению Клишаса, поправка об "обнулении" президентских сроков нужна для того, "чтобы никто не "обнулил" последние 20 лет нашей истории" - "обнулить" и вернуться в 1990-е будет нельзя".
В целом Владимир Путин своим согласием на "обнуление" создал такую систему, где неизвестных переменных стало меньше. А значит, и меньше попыток расшатать страну. К слову, на это ранее указывал и сам президент России. Ещё в интервью ТАСС в рамках специального проекта "20 вопросов Путину" президент сказал, что до выборов ещё четыре года и сейчас он не будет говорить о своём желании или нежелании баллотироваться на новый срок.
"Но самое главное, повторяю ещё раз, искренне абсолютно, без всякой рисовки, самый главный, самый принципиальный вопрос - это настроение подавляющего большинства граждан страны, - обратил особое внимание глава государства. - Это вопрос доверия, конечно".
Журналист в ответ заметил, что так называемые "элиты" нервничают: "Владимир Владимирович, трансфер. Определённость нужна".
"Я понимаю, - парировал Путин. - Вот элиты, да, могут нервничать".

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