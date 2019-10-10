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Путин уволил своего советника
10 октября 2019, 04:24 • 96 • Политика
Президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Глазьева от должности своего советника. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 9 октября.
По информации источников «Известий», он переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
В финансово-экономическом блоке правительства предположили, что Глазьев уходит из администрации президента, потому что его идеология экономического развития не встречает поддержки и не реализуется.
Глазьев занимал пост советника президента с 2012 года. Он критиковал финансово-экономический блок правительства и политику ЦБ. В частности, Глазьев предлагал установить ключевую ставку в 2–3%, ввести налог на вывоз капитала из России и призывал заморозить цены в магазинах.
В 2004 году участвовал в президентских выборах в качестве самовыдвиженца.
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