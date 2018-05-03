Путин уволил пятерых генералов МВД и СК, а также двух прокуроров

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должностей пятерых генералов МВД и СК, а также двух прокуроров, произвел назначения 16 человек. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, освобождены от должностей прокурор Удмуртии Сергей Панов, прокурор Тульской области Александр Козлов, руководители СУ СК по Пермскому краю генерал-лейтенант юстиции Ольга Заббарова и СУ СК РФ по Рязанской области генерал-майор Владимир Махлейдт. Кроме того, освобождены от должностей начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Виктор Кошелев, начальник УМВД по Мурманской области генерал-майор Игорь Баталов, замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю полковник Юрий Кузнецов, первый замглавы Экспертно-криминалистического центра МВД генерал-майор Иван Лукин.

Тем же указом президент произвел 16 кадровых назначений. Так, начальником ГУ ФСИН по Свердловской области назначен полковник внутренней службы Александр Федоров, ранее возглавлявший УФСИН по Тамбовской области, УМВД по Пензенской области возглавил полковник полиции Сергей Щеткин (бывший замглавы УМВД по Магаданской области), полковник Дмитрий Ильичев возглавил УМВД по Хабаровскому краю (ранее служил в Алтайском крае), УМВД по Рязанской области возглавил Сергей Лебедев.

Полковники юстиции Александр Бирюков и Дмитрий Какошин стали заместителями начальника Следственного департамента МВД.

Бывший руководитель управделами Главного управления обеспечения деятельности СК РФ Риф Гайфутдинов назначен начальником этого главка. На пятилетний срок назначен начальником СУ СК по Мурманской области полковник юстиции Андрей Ефремов.

Директором Департамента готовности сил и специальной пожарной охраной МЧС назначен полковник внутренней службы Максим Максименко.