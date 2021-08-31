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Путин уволил пять генералов МВД: Что известно об этих людях?

31 августа 2021, 11:25  •  210 • Политика
СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин уволил пять генералов из структуры МВД. Кто эти люди и чем они известны?
По информации "Коммерсанта", в системе МВД случилось сразу пять громких отставок. Уволили генералов по указу президента России Владимира Путина. Среди тех, кто ушёл в отставку, есть и "старожил" ведомства - Дмитрий Шаробаров. Он свыше 10 лет руководил Главным управлением на транспорте МВД. И мог бы остаться на службе дальше, но предпочёл подать рапорт.
По информации газеты, некоторые генералы были уволены из-за своего поручительства за уже экс-начальника камчатской полиции Михаила Киселёва при его включении в федеральный кадровый резерв. Ранее против него было возбуждено уголовное дело за взятку и "превышение должностных полномочий".
Речь идёт о замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанте внутренней службы Андрее Понорце, начальнике УМВД по Юго-Западному округу столицы генерал-майоре полиции Юрии Демине и замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майоре внутренней службы Виталии Краснове.
Среди тех, кто ушёл с должности, оказалась и генерал-майор юстиции Наталья Агафьева, возглавлявшая Главное следственное управление ГУ МВД РФ в столице. Рапорт об увольнении она подала ещё в мае текущего года, несмотря на то что могла продолжать службу ещё два года.
Интересная деталь, которую подметили журналисты, на своей руководящей должности Агафьева ни разу не попала в сколь-нибудь серьёзный скандал, оставаясь в министерстве на хорошем счету.

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