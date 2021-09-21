Путин уволил первого замгенпрокурора

Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман не вышел из отпуска на работу. Президент Владимир Путин его уволил, подписав соответствующий приказ.

В опубликованном документе с подписью главы государства сказано, что Александр Буксман освобождён от должности с 15 сентября.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что первым заместителем генпрокурора Буксман проработал 15 лет. Причиной его увольнения стал возраст - 70 лет. Это предельный возраст для службы в надзорном ведомстве.

Буксман может заключить срочный контракт и при Генпрокуратуре вести научную, а также преподавательскую деятельность, однако "учитывая статус будущего отставника, многие в этом сомневаются", сказано в статье.

В Генеральной прокуратуре Буксман отвечал за ряд важных направлений. Он курировал управление правовой статистики, информационно-аналитическое управление, управление по противодействию коррупции, управление за исполнением федерального законодательства, а также контролировал работу природоохранных прокуратур на Амуре и Байкале, выполнял ещё ряд функций.

Ещё одним приказом президент России Владимир Путин назначил Всеволода Вуколова заместителем министра юстиции. На него возложено курирование работы Федеральной службы исполнения наказаний. Ранее Вуколов был заместителем министра труда.