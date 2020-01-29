Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отправил в отставку главу Чувашии
Сбежали из-за наших вертолётов? Американцы покинули блокпосты в Сирии перед прое...
Эксперт прокомментировал заявление Кравчука о «встрече» Гитлера и Сталина во Льв...
Порошенко решил подать 14 исков против государственных органов Украины
Главная / В России

Путин уволил главу Чувашии, заставившего пожарного прыгать за ключами

29 января 2020, 19:39  •  113 • В России

Президенту как и всей стране не понравилось шоу, которое устроил при вручении сотрудникам МЧС ключей от спецтехники глава Чувашии Михаил Игнатьев. После появления видео, как майор-пожарный прыгает за ключами от машины, которые поднимает над головой Игнатьев, несколько дней ушло на поиск кандидатуры на пост врио главы региона. Но потом появился указ с формулировкой, которая не часто используется главой государства.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации» говорится в подписанном Путиным документе. Тем же указом временным исполняющим обязанности главы Чувашии назначен депутат Госдумы Олег Николаев, с которым президент встретился в Кремле.

Президент Путин с Олегом Николаевым, назначенным Указом Президента врио Главы Чувашской Республики. Фото: kremlin.ru

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Олег Алексеевич НИКОЛАЕВ

Родился 10 декабря 1969 года в деревне Чербай Красночетайского района Чувашии. Закончил Чебоксарский строительный техникум, затем Чебоксарский госуниверситет. В 1999 году прошел курсы обучения по Федеральной программе подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства. Работал монтажником, бухгалтером, директором «Лизинговой компании малого бизнеса», замминистра экономического развития Чувашии.

В 2015 году баллотировался на пост главы Чувашии, занял второе место, в 2016 году избран депутатом Госдумы. 22 января 2020 года был назначен главой комитета Госдумы по делам национальностей.

Член партии «Справедливая Россия».

Женат, пятеро детей.

Путин встретился с новым главой Чувашии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
28 января 2020, 20:54
Украинские журналисты сдали советский ресторан полицаям
29 января 2020, 19:39
В России самый низкий уровень антисемитизма в мире
29 января 2020, 16:24
Юрий Скуратов, Генпрокурор «эпохи Бориса Ельцина»: С реформой Конституции России образца 1993-го подоспели вовремя
29 января 2020, 11:24
«Сбоев быть не должно»: семье с редким генетическим заболеванием предоставили лекарство
28 января 2020, 22:24
«Я проявил слабость»: бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
28 января 2020, 20:54
Жириновский объявил в Думе карантин
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 января 2020, 05:09
Один из тех, кого сдал Потеев: Как полковника-"супершпиона" предали ради СШ...
29 января 2020, 06:39
Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева
29 января 2020, 01:54
Сванидзе возразил Зеленскому, обвинившему СССР в начале Второй мировой войны
29 января 2020, 11:39
Флаг мести спущен: Иран отомстил за убийство генерала Сулеймани?
29 января 2020, 01:54
Нидерланды отменили первый за 12 лет визит делегации в Россию из-за одного депутата
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2020, 01:39
"Удар под дых всей той русофобской клоаке": Польша, Литва и Украина "слились" с форума памяти жертв холокоста
26 января 2020, 02:24
"Попросил найти Украину на карте": Ведущая рассказала о ругательствах Помпео после провокационного вопроса
26 января 2020, 18:39
Допрыгался?
25 января 2020, 00:24
"Даже Бог не сохранил жизнь": Гозман не только оскорбил Победу, но и забыл о героях Великой Отечественной войны
28 января 2020, 06:24
"395 лет тюрьмы и штраф 6 миллионов": В Греции вынесли приговор российским морякам
26 января 2020, 08:54
"Нас оплёвывали":  Политолог призвал громогласно заявить о преступлениях против России
28 января 2020, 03:09
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Польши
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.