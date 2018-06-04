|
Путин уволил глав МВД и МЧС Крыма
04 июня 2018, 21:39 • 145 • В России
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должностей главу МВД Крыма Сергея Абисова и начальника главного управления МЧС по Республике Крым Сергея Шахова.
- Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта внутренней службы Шахова Сергея Николаевича, начальника главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым . (…)Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Абисова Сергея Вадимовича, министра внутренних дел по Республике Крым, – говорится в документе.
Сергей Шахов/Фото: пресс-служба правительства Крыма
Новые руководители ведомств указом не назначены.
Как сообщил КП-Крым Сергей Шахов, он будет неукоснительно следовать указу президента.
- Президент издал указ - я ему подчиняюсь, иначе просто не может быть, - отметил экс-руководитель МЧС России по Крыму. При этом не озвучил свои дальнейшие планы после отставки.
Напомним, экс-руководитель МВД Крым Сергей Абисов занимал свою должность 4 года – с 5 мая 2014 года.
Сергей Шахов также занимал должность начальника главного управления МЧС России по Республике Крым с момента воссоединения Крыма с Россией.
Подпишитесь на нас
145
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
03 июня 2018, 16:40
|
29 мая 2018, 20:54
|
29 мая 2018, 14:39
|
01 июня 2018, 18:54
|
29 мая 2018, 16:09
|
03 июня 2018, 00:28
|
29 мая 2018, 03:28