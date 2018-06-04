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Путин уволил глав МВД и МЧС Крыма

04 июня 2018, 21:39  •  145 • В России

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должностей главу МВД Крыма Сергея Абисова и начальника главного управления МЧС по Республике Крым Сергея Шахова.

- Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта внутренней службы Шахова Сергея Николаевича, начальника главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым . (…)Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции Абисова Сергея Вадимовича, министра внутренних дел по Республике Крым, – говорится в документе.

Сергей Шахов/Фото: пресс-служба правительства Крыма

Новые руководители ведомств указом не назначены.

Как сообщил КП-Крым Сергей Шахов, он будет неукоснительно следовать указу президента.

- Президент издал указ - я ему подчиняюсь, иначе просто не может быть, - отметил экс-руководитель МЧС России по Крыму. При этом не озвучил свои дальнейшие планы после отставки.

Напомним, экс-руководитель МВД Крым Сергей Абисов занимал свою должность 4 года – с 5 мая 2014 года.

Сергей Шахов также занимал должность начальника главного управления МЧС России по Республике Крым с момента воссоединения Крыма с Россией.

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