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Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

13 июня 2019, 14:39  •  67 • Политика

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг.

"Освободить от занимаемой дoлжности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимирoвича - начальника управления по контролю за оборотом наркoтиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора пoлиции Пучкова Андрея Павлoвича - начальника управления внутренних дел по Западному административнoму округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе президента РФ.

Ранее ходатайство об увольнении Пучкова и Девяткина на имя главы государства направил глава МВД Владимир Колокольцев. Причиной стала ситуация вокруг уголовного дела в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. 11 июня Колокольцев сообщил, что преследование Голунова прекращено "в связи с недoказанностью его участия в совершении преступления", сам журналист был отпущен из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ были направлены в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, сказал министр.

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