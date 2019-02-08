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Путин уволил девять генералов

08 февраля 2019, 20:39  •  147 • В России

Президент России своим указом освободил от должностей сразу несколько генералов силовых структур.

Владимиром Путиным были уволены:

- начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов,

- заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан, начальник полиции генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов,

- замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Кузнецов,

- начальник Сибирского регионального центра МЧС генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Диденко,

- начальник Южного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Одер

- начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Игорь Панин,

- старший помощник председателя СК РФ генерал-майор юстиции Ирина Зейберт,

- глава следственного управления СК по Республике Татарстан генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев,

- начальник Управления ФСИН по Кировской области генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев.

Тем же указом президент назначил на новые посты:

- начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных, до этого генерал-майор руководил ГУМВД по Курганской области,

- начальник главного управления по вопросам миграции МВД генерал-майор полиции Валентина Казакова стала руководителем контрольно-следственного управления МВД,

- департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД возглавил генерал-майор полиции Александр Балаев.

Сразу трое назначены помощниками министра внутренних дел:

полковники полиции Ирина Волк и Людмила Буланова и генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов.

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