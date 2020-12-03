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Путин уволил Чубайса насовсем? Глава государства не будет встречаться с уходящим главой "Роснано"

03 декабря 2020, 00:20  •  109 • Политика
Песков заявил, что Путин не планирует встречу с Чубайсом после того, как предложил его должность главы "Роснано" первому зампреду коллегии ВПК Куликову. "Встреча была бы, если бы было назначение, требующее президентского указа. Вот так и надо читать: такого назначения для Чубайса сейчас нет", - отмечает Дмитрий Смирнов.
Президент России Владимир Путин не будет встречаться с уволенным из "Роснано" Анатолием Чубайсом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Сегодня российский лидер в ходе видеоконференции предложил должность руководителя госкорпорации "Роснано" первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Это означает, что глава государства больше не рассматривает Анатолия Чубайса как руководителя "Роснано".
Пикантности добавляет тот факт, что президент России не собирается даже встречаться с бывшим главой госкорпорации. Это подтвердил лично пресс-секретарь российского лидера.
Нет, (встреча) не планируется, - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Суть в том, что глава государства никогда не встречается с уходящими в отставку чиновниками, так как, собственно, незачем. Соответственно, из слов Пескова следует, что Чубайс уходит насовсем.
Встреча была бы, если бы было назначение, требующее президентского указа. Вот так и надо читать: такого назначения для Чубайса сейчас нет, - поясняет журналист Дмитрий Смирнов на своём Telegram-канале.

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