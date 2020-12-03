Путин уволил Чубайса насовсем? Глава государства не будет встречаться с уходящим главой "Роснано"

Президент России Владимир Путин не будет встречаться с уволенным из "Роснано" Анатолием Чубайсом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сегодня российский лидер в ходе видеоконференции предложил должность руководителя госкорпорации "Роснано" первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Это означает, что глава государства больше не рассматривает Анатолия Чубайса как руководителя "Роснано".

Пикантности добавляет тот факт, что президент России не собирается даже встречаться с бывшим главой госкорпорации. Это подтвердил лично пресс-секретарь российского лидера.

Нет, (встреча) не планируется, - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Суть в том, что глава государства никогда не встречается с уходящими в отставку чиновниками, так как, собственно, незачем. Соответственно, из слов Пескова следует, что Чубайс уходит насовсем.