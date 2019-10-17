|
Путин уводит Ближний Восток у Запада. Чего боятся в США и Европе
17 октября 2019, 08:39 • 152 • Аналитика
Потеря Ближнего Востока, причем вчерашних союзников и партнеров из числа «нефтяных монархий», — страшный сон Запада, который вполне может стать явью. Растут связи между Россией и монархиями Аравийского полуострова, что не может не настораживать американцев и европейцев.
Россия и арабские монархии: курс на сотрудничество
На днях президент России Владимир Путин посетил Аравийский полуостров. В рамках официального визита он побывал в двух важнейших странах полуострова – Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас эти две страны играют очень большую роль не только на полуострове и Ближнем Востоке, но и во всем арабском и исламском мире. Финансовые возможности Саудовской Аравии и ОАЭ очень велики, а значит велики и политические амбиции двух монархий.
Сирия, Йемен, Ливия – везде прослеживается «саудовский» и «эмиратовский» след. И для России просто необходимо поддерживать контакты с данными государствами. Но вплоть до 2007 года Москва не очень тесно сотрудничала с Абу-Даби и Эр-Риядом. Тому были свои причины. Арабские нефтяные монархии всегда находились в сфере политического влияния США и Великобритании. По этой причине они корректировали свою внешнюю политику, будучи вынужденными считаться с Вашингтоном и Лондоном.
Собственно, сам факт существования реликтовых с точки зрения политического и социального устройства монархий является следствием геополитического противостояния США и СССР в годы Холодной войны. Великобритания, а затем и США, как огня боялись распространения советского идеологического и политического влияния на весь арабский мир. Не меньшие опасения вызывал и рост арабского светского национализма (национал-социализма) на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Египет, Алжир, Ливия, Ирак, Сирия, Йемен – все эти страны в разное время находились под идеологическим влиянием СССР.
Если бы СССР распространил свое влияние и на Аравийский полуостров, то контролю Запада над нефтедобычей в Персидском заливе пришел бы конец. Поэтому и вкладывались огромные ресурсы в поддержку Саудовской Аравии и нескольких других монархий. В результате произошла своеобразная консервация – на Аравийском полуострове, в отличие от тех же Египта, Ливии, Туниса, Ирака сохранились традиционные арабские монархии.
Архаичные арабские государства буквально застыли в Средневековье – нет, не в экономическом или научно-техническом, а в социально-политическом и социокультурном отношении. И такая консервация феодализма на фоне обогащения от добычи и продажи нефти была выгодна западным элитам. И выгодна им до сих пор, раз Запад закрывает глаза на нарушения тех самых прав человека, относительно которых применительно к любым другим странам сразу же поднимается колоссальный шум в прессе.
Однако сейчас геополитические расклады изменились. Мир становится многополярным, а угрозы идеологического подчинения Россией арабских стран более не существует. В то же время, Саудовская Аравия все более отчетливо претендует на собственную, независимую от США внешнюю политику – конечно, не так жестко, как Турция, но все же. Но и с Россией по старой памяти отношения у Саудовской Аравии и ОАЭ долгое время практически отсутствовали.
Лишь со второй половины 2000-х годов ситуация стала меняться. Сначала Путин совершил визит в Эр-Рияд в 2007 году. Потом была «Арабская весна» 2011 года, где Россия и Саудовская Аравия опять оказались на противоположных позициях. Развернулась гражданская война в Сирии, в которой Эр-Рияд и Абу-Даби поддерживали сирийских повстанцев, действующих против Башара Асада, а Россия находилась на стороне официального Дамаска. Но именно во время сирийской войны и стали закладываться основы для изменения взаимоотношений между Саудовской Аравией и ОАЭ с одной стороны и Россией с другой стороны.
Все дело в том, что в Эр-Рияде и Абу-Даби постепенно разочаровались в американской политике на Ближнем Востоке. Когда США не поддержали сирийскую оппозицию и не нанесли удар по Дамаску, в Саудовской Аравии и ОАЭ увидели в этом предательство их интересов со стороны старого покровителя – Вашингтона.
В результате сирийская оппозиция, пользовавшаяся саудовской поддержкой, стала терпеть поражение за поражением. Россия же, в отличие от США, активно вмешалась в сирийский конфликт и за несколько лет коренным образом переломила ситуацию в Сирии в пользу Асада.
США не предприняли тех действий, которые ожидали в Саудовской Аравии и ОАЭ, и для сдерживания Ирана. Санкции не в счет, а вот военной операции против Ирана так и не последовало. В итоге арабские монархи, уважающие силу, увидели слабость США или их нежелание действовать активно. Что интересно, и сам Дональд Трамп не устает подчеркивать: Ближний Восток находится за тысячи километров от Соединенных Штатов и свои проблемы должен решать сам.
Но это – политика. А есть еще и экономика. И здесь интересы России и Саудовской Аравии пересекаются. Например, сделка ОПЕК+ позволила и Москве, и Эр-Рияду заработать десятки миллиардов долларов, продемонстрировав, что координация действий на мировом нефтяном рынке может оказывать пользу и России, и Саудовской Аравии.
Станет ли Россия посредником между Саудовской Аравией и Ираном?
Один из главных конфликтных «узлов» на Ближнем Востоке завязан на давнем противостоянии Эр-Рияда и Тегерана. Арабы и персы, сунниты и шииты – это противопоставление старо как мир и уходит своими корнями еще в раннее средневековье. Сейчас Иран и Саудовская Аравия – два региональных лидера, претендующих на влияние не только в масштабах арабского, но и исламского мира в целом. Ситуация усугубляется тем, что Иран и Саудовская Аравия еще и прямые конкуренты на мировом рынке нефти.
Иран стремится консолидировать под своим прямым или косвенным управлением всех шиитов, а они, как известно, проживают в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене, Бахрейне и в Саудовской Аравии в том числе. Причем шииты населяют восточные районы королевства – как раз те, где расположены основные месторождения нефти. И в Эр-Рияде панически боятся шиитского сепаратизма, за которым может стоять Иран.
В свою очередь, Саудовская Аравия является основным спонсором и покровителем суннитских группировок, действующих в Сирии, Ираке, а также и в самом Иране – не надо забывать про арабское и белуджское население исламской республики. В Сирии и Йемене конфликт между поддерживаемыми Саудовской Аравией и Ираном силами носит вооруженный характер, причем йеменские хуситы сражаются непосредственно с саудовскими войсками и наносят удары и по территории Саудовской Аравии, по саудовским танкерам в том числе.
Безусловно, отношения между Саудовской Аравией и Ираном нуждаются в некоем регулировании и смягчении. Но США в качестве посредника выступать не желают, да и не могут. В Тегеране Америку ненавидят, аналогичные эмоции испытывают в Вашингтоне и относительно действующего иранского руководства. США ввели жесткие санкции против Ирана, были на грани начала вооруженной операции, до сих пор остаются важнейшим покровителем и партнером Саудовской Аравии в военно-политической сфере, поэтому к такому посреднику в Тегеране прислушиваться никто не будет.
Да и США не заинтересованы в сглаживании конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке, так как принцип «разделяй и властвуй» американское руководство усвоило в совершенстве. Противостояние Ирана и Саудовской Аравии дает США лишь дополнительные бонусы и политического, и финансово-экономического характера.
Другое дело – Россия. Наша страна вполне может выступить в качестве очень эффективного арбитра в спорах ближневосточных государств. Отношения с Ираном у России хорошие, особенно после сирийского конфликта, в котором задачи российских и иранских войск совпадали.
Россия смогла нормализовать отношения и с Саудовской Аравией, с ОАЭ, поддерживает тесные связи с Турцией. То есть, все возможности для активного посреднического участия в ближневосточной политики у нашей страны есть, хотя Владимир Путин вполне обоснованно и заявляет, что роль посредника довольно тяжела.
Результаты визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Саудовская Аравия приветствовала Владимира Путина на королевском уровне. И это понятно – отношения между двумя странами становятся все более интенсивными. Эр-Рияд намерен инвестировать все большие средства в российскую экономику, наращивать товарооборот с нашей страной. Хотя пока саудиты не определились, будут ли они покупать российские С-400, разговор об этом ведется и это уже само по себе – хороший показатель.
В свою очередь, российская сторона демонстрирует заинтересованность в нормализации ситуации на Ближнем Востоке, в том числе не только в Сирии, но и в Йемене, в гражданской войне в котором Саудовская Аравия и Эмираты увязли давно и надолго. Что интересно, США и Западная Европа ситуацию в Йемене «разрулить» так и не смогли, чем существенно подорвали доверие со стороны Саудовской Аравии.
В Объединенных Арабских Эмиратах Владимира Путина встречали как самого дорогого гостя. Руководство ОАЭ организовало пролет истребителей, раскрасивших небо в цвета флага Российской Федерации. Сопровождение российского президента осуществляли автомобили, раскрашенные как российские экипажи дорожно-патрульной службы. Но не только внешними знаками почета и уважения характеризовался данный визит. Куда важнее достигнутые соглашения между двумя государствами.
В результате встречи Путина с Мухаммедом Аль Нахайяном обсуждались вопросы сотрудничества России и ОАЭ в космической сфере, в энергетике, в области туризма и, конечно, в международных отношениях. Были заключены соглашения на сумму в 1,4 млрд долларов. Россия, как заявил Путин, приветствует инвестиции ОАЭ в самые разные отрасли российской экономики.
Реакция Запада
В Европе и особенно в США сближение России с арабскими нефтяными монархиями, как можно догадаться, отнюдь не приветствуют. Почва для опасений есть. Москва практически рассорила Вашингтон и Анкару, причем Турция, бывшая давним военно-политическим союзником США, демонстративно купила у России С-400, показав полное пренебрежение американской позицией. Теперь в Вашингтоне и Брюсселе уже не считают Турцию надежным союзником по НАТО: Североатлантический альянс дал трещину, хотя Анкара из него и не выходила, и выходить не собирается.
Аналогичный сценарий сейчас осуществляется в отношении Саудовской Аравии и ОАЭ. С середины ХХ века арабские нефтяные монархии были главной опорой США и Великобритании в борьбе против советского (российского) влияния в регионе. Но изменения в мировой политической ситуации уже привели к сотрудничеству России и Саудовской Аравии.
Конечно, от сотрудничества с американцами саудиты не откажутся хотя бы по той причине, что тогда многократно возрастут риски, связанные с противостоянием с Ираном. Но уже тот факт, что и к России теперь прислушиваются в Эр-Рияде не меньше, чем к США, говорит о многом. И американцам, само собой, сложившаяся ситуация очень не нравится.
Впрочем, и Москве следует держать руку на пульсе. Как бы ни встречали в Саудовской Аравии и ОАЭ Владимира Путина, но эти страны, как и Турция, вряд ли когда-нибудь способны стать союзниками или даже нейтральными партнерами России. Экономика экономикой, но идеологические и политические интересы России и Саудовской Аравии лежат в совершенно разных плоскостях. Точки пересечения между ними если и есть, то не носят значимого характера.
Илья Полонский
Подпишитесь на нас
Загрузка...
152
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 октября 2019, 09:09
|
15 октября 2019, 17:39
|
11 октября 2019, 19:24
|
14 октября 2019, 04:28
|
13 октября 2019, 20:09
|
16 октября 2019, 09:54
|
11 октября 2019, 22:39