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Путин уверен, что объединение позволит справороссам достойно проявить себя на выборах

22 февраля 2021, 13:40  •  74 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил о том, что начатый объединительный процесс позволит партии «Справедливая Россия» достойно представить свои цели и задачи на предстоящих выборах в Госдуму. Обращение президента к съезду справороссов в понедельник, 22 февраля, зачитал лидер партии Сергей Миронов.
«Особо отмечу ваше стремление к широкой консолидации патриотических социально ориентированных партий и общественных организаций в целях эффективного решения ключевых задач развития России. Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах», — отмечает глава государства в сообщении.
По его словам, «Справедливая Россия» является одной из наиболее авторитетных политических сил в стране. Путин отметил, что за прошедшие годы партия накопила серьезный опыт участия в избирательных кампаниях, а также завоевала поддержку большой доли населения страны.
«Неизменное уважение вызывают законодательные инициативы партии, направленные на защиту интересов людей, повышение качества их жизни, укрепление института семьи и воспитания молодежи», — отметил президент.
Ранее, 28 января, возможность проголосовать за партию, которая создается в результате объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России», допустили 46% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
О том, что руководители партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил, стало известно в тот же день.
Как отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, начинается «долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России».
Генеральный прокурор России Игорь Краснов 12 января указал на важность обеспечения прозрачности и законности предстоящих выборов в Государственную думу. Краснов подчеркнул, что одной из главных задач является соблюдение избирательного законодательства во время кампании по выборам депутатов Государственной думы.
В начале декабря 2020 года стало известно, что представительство лидеров добровольческого движения в политической жизни России будет расти, а ряд кандидатов могут выдвинуть на выборы в Государственную думу, которые состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Об этом заявляли эксперты, которые принимали участие в круглом столе «Политический активизм в период пандемии: новые формы, эффективность, перспективы».

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