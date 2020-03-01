Путин увеличил маткапитал и ввел звание "Город трудовой доблести"

Владимир Путин подписал целый ряд законов, "КП" рассказывает о нескольких из них

МАТКАПИТАЛ ПРОДЛЕН НА ПЯТЬ ЛЕТ

Обещания об увеличении материнского капитала, расширении действия программы и продление ее на новый срок, данные Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, обрели вид закона. Президент подписал законопроект, согласно которому семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка этот маткапитал увеличится на 150 тысяч - до 616 617 рублей. А сама программа материнского капитала продлевается до 2026 года.

ГОРЯЧАЯ ЕДА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Еще одной идеей, которую глава государства выдвинул в Послании, было обеспечение бесплатным горячим питанием всех российских школьников начальных классов. Теперь это тоже не идея, а закон. Путин подписал изменения в законы "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и "Об образовании". С 1 сентября 2020 года "обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета". То есть все школьники России с 1 по 4 класс с нового учебного года должны быть обеспечены горячим питанием. У тех регионов, где нет технической возможности сделать это сейчас, имеются два года на исправление ситуации.

НАГРАДА НАШЛА ГОРОД

Стало законом и предложение, которое прозвучало на заседании оргкомитета "Победа" о введении в России звания "Город трудовой доблести". Путин подписал закон, в нашей стране наряду с "городом-героем" и "городом воинской славы" появилось новое звание.

Оно будет присваиваться российским городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность». Основанием для присвоения почетного звания являются награждение предприятий, располагавшихся в городе во время войны, государственными наградами или вручение им переходящих Красных знамен Государственного Комитета Обороны.

СВАСТИКА В ОСУЖДЕНИЕ

Безальтернативная трактовка о запрете нацистской символики привела к странным прецедентам, когда под наказание попадали даже те, кто осуждал действия нацистов, а фотографии приводил в качестве иллюстраций. Путин исправил ситуацию, подписав закон об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается для формирования негативного отношения к такой идеологии