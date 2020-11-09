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Путин увеличил число вице-премьеров до 10
09 ноября 2020, 16:15 • 84 • Политика
Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, включая одного первого. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, опубликованном 9 ноября на сайте Кремля.
«Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»», — сказано в сообщении.
Устанавливается, что председатель правительства России имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя, заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства РФ.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Согласно действовавшему ранее указу, премьер-министр имел девять заместителей.
6 ноября Путин подписал закон о правительстве РФ, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования. В частности, уход премьера больше не подразумевает отставку членов правительства. Структуру кабмина по-прежнему определяет президент.
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