Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, включая одного первого. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, опубликованном 9 ноября на сайте Кремля.

«Владимир Путин подписал указ «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»», — сказано в сообщении.

Устанавливается, что председатель правительства России имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя, заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства РФ.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Согласно действовавшему ранее указу, премьер-министр имел девять заместителей.

6 ноября Путин подписал закон о правительстве РФ, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования. В частности, уход премьера больше не подразумевает отставку членов правительства. Структуру кабмина по-прежнему определяет президент.