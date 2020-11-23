Путин утвердил стратегию антинаркотической политики России до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 23 ноября, на официальном портале правовой информации.

«В целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и иных прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечение государственной и общественной безопасности, постановляю учредить прилагаемую Стратегию государственной антинаркотической политики...до 2030 года», — говорится в документе.

Он вступает в силу со дня его подписания.

В обновленной стратегии указывается, что пропаганда наркотических средств в интернете, расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях, появление новых видов наркотиков и новых рынков сбыта, являются угрозой национальной безопасности РФ.

Предполагается, что благодаря утвержденной стратегии число смертей от наркотиков в России к 2030 году снизится на 20%.

16 ноября проект был одобрен Советом безопасности Российской Федерации. В этот же день Путин назвал ситуацию с распространением наркотиков в России сложной, но указал, что реализация действующей Стратегии государственной антинаркотической политики позволила серьезно сократить количество наркопотребителей и преступлений, совершенных на этой почве. Так, согласно приведенным им данным, за последние 10 лет в стране число официально зарегистрированных наркопотребителей сократилось более чем на четверть — с 673 тыс. до 478 тыс.

Проект антинаркотической стратегии до 2030 года был представлен МВД России в феврале. Документ разработан в преддверии завершения уже действующей стратегии в текущем году. В новом документе дано определение государственной антинаркотической политики и ее генеральной цели, а также представлен перечень направлений для ее достижения. Также в проекте анализируется текущее состояние ситуации в данной области в России.

13 февраля стало известно, что во всех территориальных органах МВД созданы подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете. В декабре был разработан законопроект, который предусматривает до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в Сети и культивирование наркосодержащих растений.