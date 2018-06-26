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Путин утвердил список поручений по итогам "Прямой линии"

26 июня 2018, 10:24  •  66 • Политика

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам "Прямой линии" поручил обеспечить ставку по ипотеке для семей с четырьмя и более детьми на уровне 6% годовых. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам "Прямой линии" от 7 июня.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих субсидирование до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам (займам), выданным российскими кредитными организациями и акционерным обществом "ДОМ.РФ" на приобретение (строительство) жилых помещений семьям, в которых родился четвертый или последующий ребенок, либо на рефинансирование ранее выданных таких кредитов (займов)", - говорится в документе.

Поручение правительству необходимо выполнить до 15 июля 2018 года.

Также он поручил принять меры по завершению строительства с привлечением средств дольщиков.

"При участии акционерного общества "ДОМ.РФ" принять исчерпывающие меры по завершению строительства объектов недвижимости, создаваемых с привлечением денежных средств граждан - участников долевого строительства и не введенных в эксплуатацию в установленные сроки, обеспечив постоянный мониторинг строительства таких объектов", - говорится в документе.

Первый доклад по проблеме должен быть подготовлен до 1 сентября 2018 года, далее - один раз в полгода, говорится в перечне поручений.

Путин в ходе "прямой линии" заявил, что проблема обманутых дольщиков связана с несовершенным регулированием.

Зарплаты бюджетникам

Федеральные и региональные власти должны не допустить снижения зарплат бюджетников, поднятых в рамках исполнения майских указов главы государства от 2012 года.

Так, правительству РФ совместно с администрацией президента и властями регионов поручено "проанализировать ситуацию с оплатой труда отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики", определенных майскими указами и другими документами. "Принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых ранее показателей уровня оплаты труда (данных) категорий работников <…> и представить предложения по обеспечению ее дальнейшего роста", - говорится в поручении, адресованном кабмину РФ и губернаторам. Доклад по этому вопросу президент ожидает до 15 августа, указано в документе.

Рост цен на авиационное топливо и авиабилеты

Президент поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не допустить необоснованного роста цен на авиационное топливо и авиабилеты.

"Федеральной антимонопольной службе организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста", - говорится в поручении. Доклад по этому вопросу от главы ФАС Игоря Артемьева президент ждет до 1 августа 2018 года, отмечается в документе.

Во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным 7 июня жители Дальнего Востока пожаловались на высокие цены на авиабилеты. Как пояснил в тот же день ТАСС генеральный директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов, причиной подорожания авиабилетов стали повышение цен на керосин и увеличение сборов с авиакомпаний за обслуживание в аэропортах России.

Содействие беженцам с юго-востока Украины

Президент поручил властям Ростовской области оказать содействие беженцам с юго-востока Украины. 

"Рекомендовать правительству Ростовской области при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти оказать содействие гражданам, переселившимся в регион в результате конфликта на юго-востоке Украины, в решении проблем, связанных с их обустройством на территории Российской Федерации", - говорится в документе.

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В перечне значится еще ряд поручений властям субъектов РФ. Администрации Томской области, согласно документу, рекомендовано до 1 сентября сократить сроки предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Властям Краснодарского края совместно с РЖД поручено до 1 октября привести в надлежащее состояние рекреационные зоны и обеспечить стабильность берегов и пляжей в Лазаревском районе города Сочи.

Также Путин поручил Министерству просвещения совместно с правительством Алтайского края обеспечить работу школы в селе Старая Суртайка Красногорского района Алтайского края, проведя в здании школы ремонт и укомплектовав ее необходимыми педагогическими кадрами. Кроме того, глава государства поручил выделить дополнительный школьный автобус для доставки учащихся из населенных пунктов Мост-Иша и Новая Суртайка. Эти задачи должны быть решены до 15 августа 2018 года.

Помощь пострадавшим при ЧС

Президент поручил правительству и регионам проанализировать порядок предоставления государственных жилищных сертификатов гражданам, лишившимся жилья в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

"<...> Представить предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации при принятии решений о выдаче государственных жилищных сертификатов (ГЖС) и сокращению сроков рассмотрения документов, предусмотрев при необходимости внесение изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в документе.

Соответствующий доклад необходимо представить до 1 сентября 2018 года, указано в поручении.

В частности, правительству Ставропольского края совместно с МЧС поручено "обеспечить принятие срочных мер, направленных на оказание поддержки и выдачу государственных жилищных сертификатов гражданам, жилые помещения которых были утрачены или повреждены в результате паводка, произошедшего в мае 2017 года". Сертификаты должны быть выданы до 15 июля.

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В ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года с вопросом к президенту обратилась жительница села Левокумка Евгения Лаврик, дом которой пострадал во время майского паводка 2017 года. В результате подтопления здание признано аварийным, были собраны документы на получение жилищного сертификата, но семье отказали в его выдаче. Причина отказа - дома подтоплялись дважды

По словам главы региона Владимира Владимирова, дом Лаврик ранее принадлежал ее отчиму, во время серьезного паводка в 2002 году он попал в зону подтопления, был признан аварийным, на него уже был выдан ГЖС. В 2011 году по решению суда дом вернули в жилой фонд, а затем передали жительнице края. В 2017 году он был вновь подтоплен в ходе паводка.

Всего в регионе после паводка 2002 года 17 домов были признаны непригодными для проживания и выведены из жилищного фонда, по ним также выдавались ГЖС. Однако в дальнейшем различными путями - через судебные решения или внесение изменений в муниципальные акты - они были возвращены в жилфонд, поменяли владельцев, а в 2017 году снова оказались в зоне подтопления. Выданные ранее государственные жилищные сертификаты по этим домам стали основанием для отказа в получении новых сертификатов, сообщал ранее ТАСС.

Весной 2017 года на Ставрополье в пиковый период паводка в девяти муниципалитетах было подтоплено более 1,7 тыс. домов, в результате 571 дом был признан аварийным. Во время июньского паводка 2002 года в крае погибли 47 человек, в городах и селах Ставрополья вода значительно повредила 2,9 тыс. жилых домов, еще более 4 тыс. потребовался серьезный ремонт.

Предоставление гражданства

Путин распорядился проработать вопрос упрощенного предоставления гражданства иностранцам, обладающим востребованными российской экономикой профессиями. 

"Министерству внутренних дел РФ совместно с Министерством экономического развития РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством иностранных дел РФ представить предложения по установлению упрощенного порядка приема в гражданство Российской Федерации отдельных категорий лиц, имеющих компетенции, востребованные российской экономикой", - говорится в тексте документа. Главы указанных ведомств должны представить свои предложения до 20 декабря 2018 года.

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Кроме того, МВД, Минтруда "с учетом ситуации, складывающейся на рынке труда в субъектах России", поручено принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство. В срок до 31 августа 2018 года министры Владимир Колокольцев и Максим Топилин должны представить соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство, если таковые потребуются.

Координация властей при обращении с отходами

Путин поручил правительству усилить координацию федеральных и местных властей при обращении с отходами. 

"Представить предложения об усилении координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере обращения с отходами производства и потребления. Срок - 1 сентября 2018 года", - говорится в документе.

В ходе "Прямой линии" прозвучал вопрос от волонтеров Ольги Кузина и Екатерины Амельченко о мусорных полигонах, свалках, переработке мусора и мусоросжигательных заводах. Согласно их данным, большая часть обращений поступила от жителей Московской области, где вопрос свалок стоит очень остро еще с прошлого года. Люди боялись, что их просто завалят московским мусором. Путин сообщил, что в России до 2024 года предстоит построить 200 современных предприятий по утилизации мусора.

Инфраструктура ЧМ-2018

Путин также поручил правительству совместно с руководителями регионов, на территориях которых проводятся матчи ЧМ-2018, обеспечить эффективное использование наследия чемпионата для организации и проведения крупных спортивных соревнований и мероприятий. 

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