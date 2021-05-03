Путин утвердил список поручений по итогам послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию. Соответствующий документ опубликован 2 мая на сайте Кремля.

Перечень состоит из 18 пунктов поручений, адресованных правительству и другим органам власти, а также властям субъектов РФ.

Так, в соответствии с распоряжением российского лидера, с 1 июля 2021 года правительством будет обеспечена ежемесячная выплата семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет в размере 1/2 величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте РФ, которые проживают в семьях с единственным родителем или семьях, имеющих право на получение алиментов и не получающих их.

В августе же семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Для школьников-инвалидов предусмотрен особый порядок осуществления такой выплаты.

Кроме того, поручения Путина включают в себя обеспечение ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте РФ, женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель. Для получения выплаты россиянкам необходимо состоять на учете в медицинских организациях с ранних сроков беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Согласно документу, кабинет министров должен обеспечить к 2024 году ежедневное и круглосуточное предоставление большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан

Также российский лидер распорядился продлить программу туристического кешбэка за путешествия по стране до конца 2021 года.

До 21 мая Путин поручил правительству предоставить предложения по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе за счет мер налогового стимулирования.

Помимо прочего, в списке поручений президента говорится о том, что кабмин должен до 1 июля доложить о применении долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары.

Регионам, в свою очередь, рекомендовано с 2022 года начать реализацию дорожных карт по достижению целевых энергобалансов.

«Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад — до 1 июня 2021 года, далее — один раз в квартал», — говорится в документе.

Общероссийскому народному фронту поручено обеспечить мониторинг реализации поручений по итогам послания. Доклад по этой теме должен быть представлен главе государства ожидает 1 августа этого года, далее — раз в квартал.

22 апреля председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что выполнение положений послания Путина является безусловным ориентиром российского правительства.

Российский лидер выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. В своей речи глава государства затронул различные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. Кроме того, он коснулся вопроса экономического благополучия государства, обозначив дальнейшие стратегические планы развития России. Он посвятил своей речи 78 минут вместо запланированного часа.