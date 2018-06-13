Путин утвердил состав администрации президента

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин переназначил Антона Вайно руководителем администрации главы государства, свои посты в руководстве Кремля сохранили также два первых замглавы администрации - Сергей Кириенко и Алексей Громов, замглавы - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и заместители главы администрации Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов.

Соответствующие указы президента РФ опубликованы в среду на сайте Кремля.

"Назначить Вайно Антона Эдуардовича руководителем Администрации президента Российской Федерации", - говорится в одном из указов. Вайно возглавляет администрацию Кремля с августа 2016 года. Также подписаны указы о переназначении первых заместителей руководителя АП РФ - Алексея Громова (занимает этот пост с 2012 года) и Сергея Кириенко (на этом посту с октября 2016 года), заместителей руководителя АП РФ - Владимира Островенко (с августа 2016 года, до этого - руководитель президентского протокола) и Магомедсалама Магомедова (с 2013 года, до этого - президент Дагестана).

Дмитрий Песков находится на посту с 2012 года.

Советниками президента переназначены Сергей Глазьев, Антон Кобяков.

Лариса Брычева и Андрей Белоусов переназначены на посты помощников президента РФ. В соответствии с документами, Андрей Белоусов вновь занял пост помощника главы государства, а Брычева - помощника президента - начальника Государственно-правовового управления президента РФ.

Замглавы ФСБ Дмитрий Шальков также назначен помощником президента. "Назначить Шалькова Дмитрия Владиславовича помощником президента Российской Федерации - начальником Контрольного управления президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе.

Генерал-полковник юстиции Шальков был статс-секретарем - заместителем директора ФСБ России с марта 2015 года, в органах безопасности он служит с марта 1993 года. На посту начальника Контрольного управления Кремля он сменил Константина Чуйченко, который в мае перешел на должность вице-премьера - главы аппарата правительства РФ.