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Путин утвердил показатели эффективности работы глав регионов
04 февраля 2021, 20:05 • 99 • Политика
Президент России Владимир Путин утвердил показатели для оценки эффективности деятельности глав российский регионов. Соответствующий указ был опубликован в четверг, 4 февраля, на официальном портале правовой информации.
«Доверие к власти (доверие к президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, уровень которого определяется в том числе посредством оценки общественного мнения в отношении достижения в субъектах <…> национальных целей развития <…>)», ― говорится в первом из 20 пунктов.
Кроме того, в перечне присутствуют такие показатели, как численность населения в регионе, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, доля тех, кто систематически занимается спортом, уровень образования, эффективность системы поддержки талантливых детей и молодежи, доля волонтеров, количество посещений культурных мероприятий, условия для воспитания развитой и ответственной личности, количество улучшивших жилищные условия семей.
Также к показателям относятся качество городской среды, объем жилищного строительства, качество окружающей среды, доля соответствующей нормативам дорожной сети в городских агломерациях, темп роста зарплаты, индекс роста денежного дохода населения, индекс роста физического объема инвестиций в основной капитал, количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса и «цифровая зрелость».
В документе подчеркивается, что администрация президента должна в течение месяца разработать и представить на утверждение главы государства методичку расчета показателя эффективности, а также ежегодно, до 1 марта, представлять российскому лидеру соответствующий доклад.
23 декабря 2020 года на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию российский лидер предложил принять единый национальный план по развитию России за основу.
Он в том числе поручил привести показатели единого плана в соответствие с итогами 2020 года, чтобы полностью учесть изменения, которые произошли в стране и в мире в целом.
Также президент предложил в ближайшее время утвердить критерии оценки эффективности работы глав регионов и сформулировать предельно конкретные показатели по достижению национальных целей развития на следующие три года.
В конце 2021 года глава государства предложил рассмотреть итоги работы по реализации целей.
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