Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.

День воинской славы теперь перенесён на один день - со второго на третье сентября.

Напомним, 14 апреля в Госдуме в третьем, окончательном чтении был принят закон о новой дате окончания Второй мировой войны - Дне воинской славы России. Как заявили авторы этого документа, предложенные ими поправки были направлены на "сохранение исторической справедливости" по отношению к героям-победителям.

Теперь День воинской славы в России будет отмечаться не 2 сентября, как ранее, а 3 сентября. Именно эта дата фиксируется и в указе Верховного Совета СССР от 1945 года "Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией".

Авторами законопроекта, принятого Госдумой, выступили глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов, а также сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов, сообщает РИА "Новости".

Надо отметить, что вокруг этого закона ещё на стадии рассмотрения разгорелись серьёзные споры. Больше всего претензий прозвучало со стороны общественников и ветеранов Великой Отечественной войны с Сахалина. "Как можно зачеркнуть День Победы над Японией?" - возмущались они.

Однако на медалях "За победу над Японией" значится именно 3 сентября 1945 года.