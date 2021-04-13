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Путин утвердил основы политики РФ по международной информационной безопасности

13 апреля 2021, 03:05  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин 12 апреля утвердил основы государственной политики страны в области международной информационной безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Основы государственной политики РФ в области международной информбезопасности являются документом стратегического планирования. Они отражают официальные взгляды на сущность международной информбезопасности, определяют основные угрозы для этой сферы, цели, задачи российской госполитики РФ в этой области и основные направления ее реализации.
«Основы направлены на продвижение на международной арене российских подходов к формированию системы обеспечения международной безопасности и российских инициатив в области международной информбезопасности», — говорится в тексте указа.
Кроме того, Основы должны содействовать созданию международно-правовых механизмов предотвращения и урегулирования межгосударственных конфликтов, указано в документе.
В указе также упоминается об основных факторах, угрожающих международной информационной безопасности, в частности их возможное применение в разных сферах для подрыва суверенитета государства, в террористических и иных преступных целях, например для проведения компьютерных атак, и т.д.
Указ вступает в силу с момента подписания.
Ранее, 9 апреля, Путин на совещании Совбеза РФ заявил, что в современных условиях вопросы и проблемы информационного обмена являются чрезвычайно важными.
В начале марта на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел РФ президент сообщил, что за последние шесть лет количество преступлений в IT-сфере увеличилось в 10 раз.
Он добавил, что технологии стремительно меняются и поле для преступлений для аферистов растет.

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