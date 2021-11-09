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Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования

09 ноября 2021, 00:45  •  86 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в сфере стратегического планирования. Документ опубликован 8 ноября на официальном портале правовой информации.
«Государственная политика в сфере стратегического планирования представляет собой совокупность скоординированных мер, направленных на определение с учетом национальных интересов Российской Федерации долгосрочных целей социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, стратегических национальных приоритетов, путей и основных инструментов их достижения, на прогнозирование рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности, на совершенствование системы стратегического планирования», — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания.
27 сентября проект «Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в РФ» был рассмотрен и одобрен Советом безопасности России.
Совбез под председательством Путина принял дополнительные меры в части совершенствования системы стратегического планирования. При этом особое внимание было уделено повышению эффективности работы органов власти «по сбалансированному достижению целей как в области национальной безопасности, так и социально-экономического развития страны».
По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, документ предусматривает четкую архитектуру документов стратегического планирования, а также закрепляет последовательность их разработки и корректировки. Это касается документов федерального, регионального и местного уровней.
3 июля глава государства утвердил Стратегию национальной безопасности страны. Это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России. Предыдущая редакция документа была утверждена указом президента РФ 31 декабря 2015 года.
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