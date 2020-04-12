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Путин утвердил новый состав президентской квоты Общественной палаты
12 апреля 2020, 17:35 • 66 • Политика
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президентской квоты Общественной палаты. Соответствующий указ опубликован в воскресенье, 12 апреля, на официальном портале правовой информации.
Список сенаторов, назначенных главой государства, включает в себя 40 человек.
«Предложить членам Общественной палаты РФ, утвержденным настоящим указом, совместно с членами Общественной палаты РФ, делегированными от общественных палат субъектов РФ, приступить к формированию Общественной палаты РФ в полном составе», — указано в тексте документа.
Среди новых членов ОП фермер Олег Сирота, участник конкурса «Лидеры России. Политика», член ОНФ. Сохранили места в Общественной палате известный врач, академик РАН Лео Бокерия, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, певица и общественный деятель Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, шахматист Сергей Карякин и другие.
Общественная палата РФ — консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 г., формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава — три года, численность — 168 членов (40 — по президентской квоте, 85 — от Общественных палат субъектов РФ, 43 — от общероссийских общественных объединений).
29 марта был утвержден новый состав правительственной комиссии по импортозамещению.
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