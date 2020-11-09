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Путин утвердил новый порядок назначения генпрокурора РФ

09 ноября 2020, 16:15  •  93 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится новый порядок назначения генерального прокурора и его заместителей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 9 ноября.
В частности, документ устанавливает, что генпрокурор, его заместители, прокуроры субъектов РФ, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов РФ, будут назначаться на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. Освобождаться от должности они будут главой государства.
В свою очередь, Совет Федерации должен не позднее недельного срока со дня получения представления по кандидатуре на должность генпрокурора проинформировать президента в письменном виде о результатах рассмотрения. Десятидневный срок предусматривается только в случае с прокурорами субъектов РФ.
Закон также вносит запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства и вида на жительство.
Сотрудники прокуратуры обязаны в течение пяти рабочих дней уведомить руководство о прекращении российского гражданства или получения иностранного вида на жительство.
6 ноября Путин подписал закон о правительстве РФ, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования. Был изменен порядок назначения членов кабмина: глав силовых министерств будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации, остальные будут утверждены Госдумой после предложения премьер-министра.

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