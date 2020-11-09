Путин утвердил новый порядок назначения генпрокурора РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится новый порядок назначения генерального прокурора и его заместителей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 9 ноября.

В частности, документ устанавливает, что генпрокурор, его заместители, прокуроры субъектов РФ, прокуроры военных и других специализированных прокуратур, приравненные к прокурорам субъектов РФ, будут назначаться на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. Освобождаться от должности они будут главой государства.

В свою очередь, Совет Федерации должен не позднее недельного срока со дня получения представления по кандидатуре на должность генпрокурора проинформировать президента в письменном виде о результатах рассмотрения. Десятидневный срок предусматривается только в случае с прокурорами субъектов РФ.

Закон также вносит запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства и вида на жительство.

Сотрудники прокуратуры обязаны в течение пяти рабочих дней уведомить руководство о прекращении российского гражданства или получения иностранного вида на жительство.

6 ноября Путин подписал закон о правительстве РФ, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования. Был изменен порядок назначения членов кабмина: глав силовых министерств будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации, остальные будут утверждены Госдумой после предложения премьер-министра.