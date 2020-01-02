|
Путин утвердил новую структуру Федеральной службы судебных приставов
02 января 2020, 06:09 • 81 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах Федеральной службы судебных приставов» (ФССП), который утверждает список должностей и званий ведомства. Документ опубликован 1 января на официальном портале правовой информации.
Указ устанавливает максимальное количество высших начальствующих должностей ФСПП — 48.
Кроме этого, постановление утверждает перечень должностей высшего начальствующего состава ФСПП и соответствующих этим должностям специальных званий, а также перечень типовых должностей в органах принудительного исполнения России и соответствующих этим должностям спецзваний.
Указ вступает в силу 1 января 2020 года.
13 декабря министерство юстиции России опубликовало законопроект о новом порядке взыскания долгов. В частности, сотрудникам ФСПП предлагается предоставить право вводить ограничения на отдельные способы взаимодействия с должниками и исключать организации из госреестра за неоднократные нарушения.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
81
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 декабря 2019, 07:54
|
27 декабря 2019, 23:24
|
27 декабря 2019, 03:54
|
30 декабря 2019, 17:54
|
01 января 2020, 04:09
|
27 декабря 2019, 07:09
|
01 января 2020, 00:54