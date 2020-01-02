Путин утвердил новую структуру Федеральной службы судебных приставов

Президент России Владимир Путин подписал указ «О некоторых вопросах Федеральной службы судебных приставов» (ФССП), который утверждает список должностей и званий ведомства. Документ опубликован 1 января на официальном портале правовой информации.

Указ устанавливает максимальное количество высших начальствующих должностей ФСПП — 48.

Кроме этого, постановление утверждает перечень должностей высшего начальствующего состава ФСПП и соответствующих этим должностям специальных званий, а также перечень типовых должностей в органах принудительного исполнения России и соответствующих этим должностям спецзваний.

Указ вступает в силу 1 января 2020 года.

13 декабря министерство юстиции России опубликовало законопроект о новом порядке взыскания долгов. В частности, сотрудникам ФСПП предлагается предоставить право вводить ограничения на отдельные способы взаимодействия с должниками и исключать организации из госреестра за неоднократные нарушения.