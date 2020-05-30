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Путин утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму

30 мая 2020, 02:55  •  27 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 мая, своим указом утвердил новую редакцию стратегии противодействия экстремизму. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
«Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что связанно в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составов экстремистских организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в стратегии.
Согласное ее тексту, основным средством для связи экстремистских организаций и вербовки их новых приспешников стали информационно-телекоммуникационные сети, в том числе интернет. В целях борьбы с терроризмом и экстремизмом, как указано в проекте, государство должно решить ряд задач, в том числе создать единою государственную систему мониторинга.
Одной из задач правоохранительных органов в борьбе с терроризмом и экстремизмом в стратегии отмечается обеспечение неотвратимости и соразмерности наказания за осуществление экстремистской деятельности, а также проведение профилактических работ с лицами, подверженными влиянию экстремистской идеологии.
В качестве средства противодействия распространению экстремистской идеологии документ предусматривает укрепление международного, межкультурного и межконфессионального сотрудничества в данной сфере.
Стратегия утверждена до 2025 года. Ее реализация предусмотрена в два этапа. Оценка ее эффективности будет вестись по нескольким критериям, в том числе по уровню снижения количества экстремистских угроз на территории России и недопущения распространения экстремистских материалов в Сети.

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