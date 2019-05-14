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Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России
14 мая 2019, 14:54 • 54 • Политика
Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России.
Новая доктрина энергетической безопасности утверждена президентом России Владимиром Путиным. Указ подписан.
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