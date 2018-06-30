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Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
30 июня 2018, 15:09 • 103 • Политика
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий документ опубликован в субботу на портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы", - говорится в указе президента.
Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа.
"Президиуму Совета при президенте РФ по противодействию коррупции образовать рабочую группу по мониторингу реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции", - говорится в указе главы государства. В документе уточняется, что доклад рабочей группы должен рассматриваться ежегодно.Усовершенствование антикоррупционных стандартов
Президент поручил правительству усовершенствовать систему запретов, ограничений и требований, установленных для противодействия коррупции.
Как говорится в Национальном плане противодействия коррупции, опубликованном на официальном портале правовой информации, кабинет министров должен до 1 ноября 2018 внести в Госдуму "проекты федеральных законов, предусматривающих: распространение на работников, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции". Также проекты законов должны предусматривать "совершенствование антикоррупционных стандартов для работников, замещающих должности в государственных корпорациях (компаниях), государственных внебюджетных фондах и публично-правовых компаниях, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а также введение антикоррупционных стандартов для работников хозяйственных обществ, учреждаемых и (или) контролируемых государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями".
Проекты законов должны содержать "совершенствование мер ответственности в отношении лиц, замещающих в порядке назначения государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации, за несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции". Отдельно Путин потребовал усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников.
Еще один блок поправок в законодательство глава государства указал представить до 1 февраля 2019 гола. В них, в частности, должны быть определены "случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением". Кабмину следует разработать критерии, по которым "несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, будет относиться к правонарушениям, влекущим за собой увольнение со службы или с работы, либо к малозначительным правонарушениям". Глава государства ждет и "предложения по определению обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за несоблюдение запретов, ограничений и требований, и по учету таких обстоятельств при применении взыскания".Привлечение депутатов к ответственности
Владимир Путин рекомендовал парламенту "до 1 декабря 2018 года рассмотреть вопрос об установлении и законодательном закреплении порядка привлечения к ответственности членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также за иные нарушения требований законодательства о противодействии коррупции".
В нацплане также рекомендовано Верховному Суду "подготовить предложения по совершенствованию порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов, возникающего при исполнении судьями своих полномочий, в том числе при рассмотрении дел с участием граждан и юридических лиц, с которыми судья, его близкие родственники или свойственники связаны финансовыми или иными обязательствами".
Путин будет лично принимать от Генеральной прокуратуры информацию о результатах проверок соблюдения государственными и муниципальными служащими требований законодательства о предотвращении конфликта интересов.
Президент поручил Министерству труда и социальной защиты в течение месяца "разработать методические рекомендации по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за неприятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов". Также Минтруд вместе с Генпрокуратурой должны раз в полгода готовить обзор практики применения законодательства о предотвращении конфликта интересов и распространять его "среди заинтересованных федеральных государственных органов и организаций".Предотвращение конфликта интересов госслужащих
Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры для предотвращения конфликта интересов госслужащих. "Правительству РФ с участием Генеральной прокуратуры РФ и Верховного суда до 1 октября 2018 рассмотреть вопрос о целесообразности законодательного установления дополнительных мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, принимаемых лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы", - говорится в документе.
Также кабмину с участием Генеральной прокуратуры надлежит "рассмотреть вопрос о целесообразности введения административной ответственности за нарушение требований законодательства РФ о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Правительство должно "подготовить предложения о внесении в анкету, подлежащую представлению лицами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской или муниципальной службы, изменений, касающихся указания в ней сведений о супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов, в целях выявления возможного конфликта интересов".
Кроме того, глава государства возложил на правительство проведение мониторинга того, как принимаются меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.Усиление контроля за имуществом госслужащих
Власти РФ проработают вопрос о расширении перечня имущества госслужащих, которое подлежит изъятию в доход государства в случае, если не подтверждено приобретение его на законные доходы.
"Правительству РФ с участием Генеральной прокуратуры и Верховного суда РФ рассмотреть вопрос и подготовить предложения о расширении видов имущества, подлежащего обращению в доход Российской Федерации (включая денежные средства и иные ценности, предметы роскоши), если в отношении такого имущества не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы", - говорится в одном из пунктов Национального плана.
Кроме того, Генпрокуратуре с участием администрации президента и Верховного суда поручено подготовить законопроект, предусматривающий "установление контроля за расходами лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности, и последующее обращение в доход Российской Федерации имущества, обнаруженного при расследовании таких преступлений". По этому пункту доклад должен быть подготовлен до ноября текущего года.Грантовая поддержка для организаций
Еще один раздел Национального плана посвящен просветительской и исследовательской работе в сфере противодействия коррупции. В нем, в частности, говорится о возможности грантовой поддержки организаций, "которые показали наиболее значимые результаты в антикоррупционном просвещении граждан, популяризации антикоррупционных ценностей и научном обеспечении противодействия коррупции". Одновременно с этим Минюсту и другим профильным ведомствам поручено провести мониторинг деятельности НКО, "уставами которых предусмотрено участие в противодействии коррупции, и проанализировать соответствие их деятельности заявленным целям".
В свою очередь, Минкультуры РФ должно будет поработать над привлечением "наиболее компетентных специалистов в области рекламы, СМИ и общественных связей для качественного повышения эффективности социальной рекламы, способствующей формированию в обществе неприятия всех форм коррупции", а также над поиском "форм и методов воздействия на различные слои населения в целях формирования негативного отношения к данному явлению". Доклад по этому пункту ожидается до 1 декабря текущего года, говорится в документе.Общественные слушания
В документе также указано, что общественные слушания могут стать обязательными при осуществлении государственных закупок на сумму от 50 млн рублей и муниципальных закупок от 5 млн рублей.
Правительству РФ поручено подготовить предложения о целесообразности "проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в случае, если начальная (минимальная) цена контракта составляет соответственно 50 млн рублей и 5 млн рублей". Доклад по этому вопросу должен быть представлен кабмином до 1 февраля 2019 года.
Также, согласно Национальному плану, должен быть проработан вопрос о целесообразности введения запрета на привлечение к исполнению государственных и муниципальных контрактов компаний-субподрядчиков, подконтрольных чиновникам, ответственным за данные госзакупки, "а также их супругам, близким родственникам и свойственникам". Доклад по данному пункту ожидается до 1 сентября 2019 года. Кроме того, Генпрокуратура, согласно документу, может быть наделена полномочиями по ведению реестра компаний, привлекавшихся к ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица) с размещением этих данных в единой информационной системе госзакупок.
В разделе Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, посвященном госзакупкам, содержатся поручения об установлении и других дополнительных требований к заказчикам и исполнителям, направленных на устранение возможных нарушений и конфликта интересов. Один из пунктов документа подразумевает также усиление контроля за деятельностью чиновников при осуществлении госзакупок "в целях исключения необоснованного применения к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней)".
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