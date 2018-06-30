Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года

• 103 • Политика

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Соответствующий документ опубликован в субботу на портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы", - говорится в указе президента.

Следить за выполнением плана будет специальная рабочая группа.

"Президиуму Совета при президенте РФ по противодействию коррупции образовать рабочую группу по мониторингу реализации мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции", - говорится в указе главы государства. В документе уточняется, что доклад рабочей группы должен рассматриваться ежегодно.

Президент поручил правительству усовершенствовать систему запретов, ограничений и требований, установленных для противодействия коррупции.

Как говорится в Национальном плане противодействия коррупции, опубликованном на официальном портале правовой информации, кабинет министров должен до 1 ноября 2018 внести в Госдуму "проекты федеральных законов, предусматривающих: распространение на работников, замещающих отдельные должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, некоторых запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции". Также проекты законов должны предусматривать "совершенствование антикоррупционных стандартов для работников, замещающих должности в государственных корпорациях (компаниях), государственных внебюджетных фондах и публично-правовых компаниях, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, а также введение антикоррупционных стандартов для работников хозяйственных обществ, учреждаемых и (или) контролируемых государственными корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями".

Проекты законов должны содержать "совершенствование мер ответственности в отношении лиц, замещающих в порядке назначения государственные должности Российской Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации, за несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции". Отдельно Путин потребовал усовершенствовать порядок получения подарков отдельными категориями работников.

Еще один блок поправок в законодательство глава государства указал представить до 1 февраля 2019 гола. В них, в частности, должны быть определены "случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением". Кабмину следует разработать критерии, по которым "несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, будет относиться к правонарушениям, влекущим за собой увольнение со службы или с работы, либо к малозначительным правонарушениям". Глава государства ждет и "предложения по определению обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за несоблюдение запретов, ограничений и требований, и по учету таких обстоятельств при применении взыскания".

Владимир Путин рекомендовал парламенту "до 1 декабря 2018 года рассмотреть вопрос об установлении и законодательном закреплении порядка привлечения к ответственности членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также за иные нарушения требований законодательства о противодействии коррупции".

В нацплане также рекомендовано Верховному Суду "подготовить предложения по совершенствованию порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов, возникающего при исполнении судьями своих полномочий, в том числе при рассмотрении дел с участием граждан и юридических лиц, с которыми судья, его близкие родственники или свойственники связаны финансовыми или иными обязательствами".

Путин будет лично принимать от Генеральной прокуратуры информацию о результатах проверок соблюдения государственными и муниципальными служащими требований законодательства о предотвращении конфликта интересов.

Президент поручил Министерству труда и социальной защиты в течение месяца "разработать методические рекомендации по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за неприятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов". Также Минтруд вместе с Генпрокуратурой должны раз в полгода готовить обзор практики применения законодательства о предотвращении конфликта интересов и распространять его "среди заинтересованных федеральных государственных органов и организаций".

Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры для предотвращения конфликта интересов госслужащих. "Правительству РФ с участием Генеральной прокуратуры РФ и Верховного суда до 1 октября 2018 рассмотреть вопрос о целесообразности законодательного установления дополнительных мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, принимаемых лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы", - говорится в документе.

Также кабмину с участием Генеральной прокуратуры надлежит "рассмотреть вопрос о целесообразности введения административной ответственности за нарушение требований законодательства РФ о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Правительство должно "подготовить предложения о внесении в анкету, подлежащую представлению лицами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской или муниципальной службы, изменений, касающихся указания в ней сведений о супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов, в целях выявления возможного конфликта интересов".

Кроме того, глава государства возложил на правительство проведение мониторинга того, как принимаются меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Власти РФ проработают вопрос о расширении перечня имущества госслужащих, которое подлежит изъятию в доход государства в случае, если не подтверждено приобретение его на законные доходы.

"Правительству РФ с участием Генеральной прокуратуры и Верховного суда РФ рассмотреть вопрос и подготовить предложения о расширении видов имущества, подлежащего обращению в доход Российской Федерации (включая денежные средства и иные ценности, предметы роскоши), если в отношении такого имущества не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы", - говорится в одном из пунктов Национального плана.

Кроме того, Генпрокуратуре с участием администрации президента и Верховного суда поручено подготовить законопроект, предусматривающий "установление контроля за расходами лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений коррупционной направленности, и последующее обращение в доход Российской Федерации имущества, обнаруженного при расследовании таких преступлений". По этому пункту доклад должен быть подготовлен до ноября текущего года.

Еще один раздел Национального плана посвящен просветительской и исследовательской работе в сфере противодействия коррупции. В нем, в частности, говорится о возможности грантовой поддержки организаций, "которые показали наиболее значимые результаты в антикоррупционном просвещении граждан, популяризации антикоррупционных ценностей и научном обеспечении противодействия коррупции". Одновременно с этим Минюсту и другим профильным ведомствам поручено провести мониторинг деятельности НКО, "уставами которых предусмотрено участие в противодействии коррупции, и проанализировать соответствие их деятельности заявленным целям".

В свою очередь, Минкультуры РФ должно будет поработать над привлечением "наиболее компетентных специалистов в области рекламы, СМИ и общественных связей для качественного повышения эффективности социальной рекламы, способствующей формированию в обществе неприятия всех форм коррупции", а также над поиском "форм и методов воздействия на различные слои населения в целях формирования негативного отношения к данному явлению". Доклад по этому пункту ожидается до 1 декабря текущего года, говорится в документе.

В документе также указано, что общественные слушания могут стать обязательными при осуществлении государственных закупок на сумму от 50 млн рублей и муниципальных закупок от 5 млн рублей.

Правительству РФ поручено подготовить предложения о целесообразности "проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в случае, если начальная (минимальная) цена контракта составляет соответственно 50 млн рублей и 5 млн рублей". Доклад по этому вопросу должен быть представлен кабмином до 1 февраля 2019 года.

Также, согласно Национальному плану, должен быть проработан вопрос о целесообразности введения запрета на привлечение к исполнению государственных и муниципальных контрактов компаний-субподрядчиков, подконтрольных чиновникам, ответственным за данные госзакупки, "а также их супругам, близким родственникам и свойственникам". Доклад по данному пункту ожидается до 1 сентября 2019 года. Кроме того, Генпрокуратура, согласно документу, может быть наделена полномочиями по ведению реестра компаний, привлекавшихся к ответственности по статье 19.28 КоАП РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица) с размещением этих данных в единой информационной системе госзакупок.

В разделе Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, посвященном госзакупкам, содержатся поручения об установлении и других дополнительных требований к заказчикам и исполнителям, направленных на устранение возможных нарушений и конфликта интересов. Один из пунктов документа подразумевает также усиление контроля за деятельностью чиновников при осуществлении госзакупок "в целях исключения необоснованного применения к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) неустоек (штрафов, пеней)".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники