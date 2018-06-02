|
Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма
02 июня 2018, 10:54 • 82 • Политика
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил концепцию развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
"Настоящая концепция определяет основные риски в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также цели, основные направления развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и задачи по реализации этих направлений", - говорится в документе.
Основными целями национальной системы станут соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, повышение уровня прозрачности экономики, предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования, а также снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций.
Ожидается, что в результате реализации концепции, система противодействия финансированию терроризма будет приведена в соответствие международным стандартам, будет иметь оптимальную институциональную структуру и достаточное ресурсное и нормативно-правовое обеспечение.
Контроль за ходом реализации концепции будет осуществляться в рамках ежегодного доклада директора Росфинмониторинга президенту РФ.
Подпишитесь на нас
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
30 мая 2018, 12:54
|
30 мая 2018, 06:55
|
01 июня 2018, 07:39
|
30 мая 2018, 03:39
|
29 мая 2018, 08:09
|
30 мая 2018, 06:54
|
26 мая 2018, 15:09