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Путин утвердил концепцию противодействия финансированию терроризма

02 июня 2018, 10:54  •  82 • Политика

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил концепцию развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Настоящая концепция определяет основные риски в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также цели, основные направления развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и задачи по реализации этих направлений", - говорится в документе.

Основными целями национальной системы станут соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, повышение уровня прозрачности экономики, предупреждение нецелевого расходования бюджетных средств и обеспечение повышения эффективности их использования, а также снижение уровня террористической угрозы и экстремистских проявлений в обществе, обеспечение законности и прозрачности деятельности некоммерческих организаций.

Ожидается, что в результате реализации концепции, система противодействия финансированию терроризма будет приведена в соответствие международным стандартам, будет иметь оптимальную институциональную структуру и достаточное ресурсное и нормативно-правовое обеспечение.

Контроль за ходом реализации концепции будет осуществляться в рамках ежегодного доклада директора Росфинмониторинга президенту РФ.

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