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Путин утвердил членами ОП атамана Всероссийского казачьего войска и епископа РОСХВЕ
08 марта 2020, 20:35 • 46 • Политика
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 8 марта, утвердил членами Общественной палаты (ОП) атамана Всероссийского казачьего общества Николая Колуду и епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ, пятидесятников) Сергея Ряховского.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступил в силу со дня подписания.
Ранее, 6 марта, стало известно о назначении главы Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта РФ. В тот же день сообщалось о назначении на должность главы Росморречфлота Александра Пошивая.
Днем ранее говорилось об утверждении новой структуры аппарата правительства России. В нее входят 23 департамента, одно управление, секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров. В общей сложности в новый состав аппарата российского кабмина вошли 1545 человек.
В пресс-службе кабмина также отметили, что в настоящее время идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности.
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