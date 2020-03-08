Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
"За русский язык я умру": Прямой речью защитника Донбасса поделилась М...
Грубая сила против Партии Шария
За какие грехи русские в Прибалтике погибают в одиночку?
Главная / Политика

Путин утвердил членами ОП атамана Всероссийского казачьего войска и епископа РОСХВЕ

08 марта 2020, 20:35  •  46 • Политика
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 8 марта, утвердил членами Общественной палаты (ОП) атамана Всероссийского казачьего общества Николая Колуду и епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ, пятидесятников) Сергея Ряховского.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступил в силу со дня подписания.
Ранее, 6 марта, стало известно о назначении главы Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта РФ. В тот же день сообщалось о назначении на должность главы Росморречфлота Александра Пошивая.
Днем ранее говорилось об утверждении новой структуры аппарата правительства России. В нее входят 23 департамента, одно управление, секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров. В общей сложности в новый состав аппарата российского кабмина вошли 1545 человек.
В пресс-службе кабмина также отметили, что в настоящее время идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
08 марта 2020, 03:35
Захарова ответила на слова Зеленского о гибкости Минских соглашений
08 марта 2020, 05:35
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
08 марта 2020, 06:35
"За русский язык я умру": Прямой речью защитника Донбасса поделилась Марина Ахмедова
08 марта 2020, 03:35
В Госдуме назвали срок поступления законопроекта об упрощенном получении гражданства РФ
08 марта 2020, 01:35
Новгородская область решила бороться с коронавирусом методами Москвы
08 марта 2020, 04:35
"Беспамятство и кощунство!" Матвиенко отчитала Запад за осмысленную политику фальсификации истории
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 марта 2020, 06:35
Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку
08 марта 2020, 02:35
ДА КАК ТАК-ТО?! Склады на Украине взрывала не "рука Кремля" (Руслан Осташко...
08 марта 2020, 06:35
«Сжечь школу, устроить погромы москалям!»: во Львове неонацисты атакуют лицей, которы...
08 марта 2020, 12:35
"Нас предали": Поддубный о том, как боевики в Идлибе отнеслись к соглашению...
08 марта 2020, 03:35
Захарова ответила на слова Зеленского о гибкости Минских соглашений
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 марта 2020, 00:35
Эрдоган перепутал Лаврова со своим министром. Он болен? Невролог оценил дисфункцию президента Турции
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
05 марта 2020, 05:35
Эрдоган уничтожил русское ПВО в Сирии (Telegram. Обзор)
06 марта 2020, 17:30
«По глупости оформил на себя чужую машину»: мать осуждённого за разбой шесть лет пытается доказать невиновность сына
07 марта 2020, 15:30
«Я вынужден их трогать»: в отношении подозреваемого в домогательствах детского тренера возбуждено уголовное дело
07 марта 2020, 19:35
"Опять оказались в котле": Россия в Совбезе ООН красиво ответила Украине и Западу по поводу Крыма
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.